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    • Ринат Билялетдинов: «Такие команды, как «Штурм», заставляют соперника напрягаться по полной программе»

    Ринат Билялетдинов: «Такие команды, как «Штурм», заставляют соперника напрягаться по полной программе»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о сопернике по третьему квалификационному раунду Лиги Европы, австрийском «Штурме».


    «Первая мысль была: «Опять в Австрию ехать» (на днях команда вернулась со сбора в Австрии – прим.). Я, конечно, слышал про такую команду, она у них достаточно на хорошем счету, но не видел ее в деле. Хорошая дисциплина, движение, атлетизм. Дежурные, но не пустые слова, просто звучит банально. Это подтверждается делом. Непросто с этими командами, они заставляют соперника напрягаться по полной программе», – сказал Ринат Билялетдинов.


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    Источник: ФК «Рубин»

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    18.07.2015 12:01
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    Комментарии (39)
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    karlss0n
    1437223522
    Рубиновая атака (для знатоков рок-музыки)
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    makerdream
    1437224059
    будут влажную упругую головку вставлять вам до тонкой кишки игроки штурма. А тренер только ХЭКАТЬ будет от наслаждения
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    drug01
    1437225094
    Надо прислушаться?
    Ответить
    Krasnodar 123
    1437226915
    Значит надо штурмовать
    Ответить
    staff1975
    1437250687
    Удачи Рубину, но как-то слабо верится в положительный исход. Тренер ни о чём.
    Ответить
    nahan
    1437296206
    Австрийцы гроза российских команд...
    Ответить
    89170513876
    1437311619
    Кеша
    Ответить
    Бекиич
    1437635820
    Раньше помните, как давал коментарий Курбан Бердыев, говорил четко, соперник серьезный, видел их многие игры..... а этот что ты за ГУСЬ Беляш, у человека первая мысль "Опять в Австрию ехать" ))))) дебиллллл ты.
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    Бекиич
    1437635877
    если рубин не пройдет, то все всем будет ясно!!!!
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    ologreds
    1694997592
    numo436001
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