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    • Кобелев опроверг информацию о подписании контрактов с Дьяковым и М'Вила

    Кобелев опроверг информацию о подписании контрактов с Дьяковым и М'Вила

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев не подтвердил появившуюся в пятницу в прессе информацию о том, что бело-голубые все-таки подписали трудовые соглашения с защитником Виталием Дьяковым и хавбеком Янном М'Вила.
    «Эти игроки не у нас. Но приобретения у нас еще будут, я думаю. Нам необходимо соответствовать требованием УЕФА в плане финансового хозяйства. Поэтому к сделкам следует подходить крайне аккуратно», – сказал наставник.

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    Источник: «Советский спорт»

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    17.07.2015 22:12
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    Комментарии (12)
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    112910415
    1437160983
    только тех, кто сам приплатит...
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    Asbjorn
    1437161034
    Они свободные агенты?
    Ответить
    vovinho11
    1437166989
    Виталя - лузер. Москва в мозг ударила
    Ответить
    Сенситив
    1437167329
    надеюсь арендуют напа приличного...))
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437192022
    Намечается экономия...
    Ответить
    Борисыч1
    1437198667
    Пусть Вальбуена привыкает бок-ту-бокс играть - может, начнёт забивать. Семшов у Кобелева забивал много, и головой в том числе - а ростом был всего на 3 см выше Вали. Денисов-Зобнин-Вальбуена очень неплохой центр может получиться. И двое на замене - Кузьмин и Левин.
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    alboro
    1437199850
    посмотрим
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    vampir1991
    1437203223
    Странно, что не взяли Дьякова. Он же свободный агент, и зарплату вряд ли попросил бы как у Кокорина
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    nahan
    1437228813
    Покупки Динамо ещё сделает.
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    ologreds
    1694997595
    numo435944
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