Кобелев опроверг информацию о подписании контрактов с Дьяковым и М'Вила

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев не подтвердил появившуюся в пятницу в прессе информацию о том, что бело-голубые все-таки подписали трудовые соглашения с защитником Виталием Дьяковым и хавбеком Янном М'Вила.





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