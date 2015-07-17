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    КДК РФС оштрафовал Карпина и Радимова

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал армавирское «Торпедо» на 50 тыс. рублей по итогам матча первого тура ФНЛ с «Зенитом-2». Главный тренер «Торпедо» Валерий Карпин оштрафован на 5 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

    «Торпедо» оштрафовано на 10 тыс. за неучастие представителя клуба в предматчевом совещании, на 20 тыс. за нарушения, связанные с игровой формой команды, и ещe на 20 тыс. за задержку начала матча.
    «Зенит-2» оштрафован на 10 тыс. за отсутствие перед матчем гимна России, а главный тренер команды Владислав Радимов оштрафован на 5 тыс. за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

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    Источник: РФС

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    17.07.2015 18:41
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    Комментарии (31)
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    AndreiM-68
    1437151379
    А еще культурная столица, без гимна?!?!
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    RIR68
    1437152132
    50 тыщ для Армавира - банкротство. Валера мутит. его личные 5 тыщ - это минус один педикюр.
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    Петр 1
    1437155723
    где карпин там всегда бардак.
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    vashinin
    1437199350
    Ну в Питере дают. Патриоты епрст))
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    удав
    1437212400
    как будто дворовые команды играли!матч задержали,гимна нет еще и с формой какие -то непорядки=)
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    Eleron
    1437215546
    Мдооо...
    Ответить
    nahan
    1437224681
    Карпуше по карману не ударит...
    Ответить
    viva-viva
    1437298480
    Верю в Валерия , и его тренерский гений.пускай в вышку клуб выводит..
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    saymon
    1437410871
    Хорошо устроился КДК. С каждого матча по полтинничку и полмиллиона в кармане. Вот это бизнес. Гинер курит!
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    ologreds
    1694997597
    numo435926
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