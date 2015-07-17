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    • Видеотрансляция матча «Спартак» – «Уфа» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Спартак» – «Уфа» – на «Бомбардире»

    Сегодня матчем «Спартак» – «Уфа» открывается новый сезон российской Премьер-лиги.

    «Бомбардир.ру» предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Уфа». Комментатор – Андрей Ерофеев. Присоединяйтесь!

    «Спартак» – «Уфа». Онлайн главных событий дня

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2015 16:50
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    Комментарии (141)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Прохорович
    1437154388
    СПАРтаку ничего не помогает ни родной стадион. ни новый тренер.Все против него. все и всегда.
    Ответить
    Коняра85
    1437155962
    за 100 рублей?
    Ответить
    makerdream
    1437157051
    ха ха ха
    Ответить
    Grabovsky
    1437157220
    боже хоть кто то интересно купил трансляцию?
    Ответить
    Помпомпом
    1437157745
    Напишите если кто-нибудь купил - это обычная трансляция или в HD?
    Ответить
    REDAT
    1437157827
    Всех с первой игрой и боевой не чьей.Жаль, что \"Спартак\" не выиграл!УФА были молодцы!))
    Ответить
    Russia 2010
    1437160424
    Будем посмотреть )))
    Ответить
    mat73
    1437164595
    Спасибо, и по НТВ+ показывали!
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437189156
    Снова деньги...
    Ответить
    ologreds
    1694997597
    numo435916
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