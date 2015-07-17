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    «Сток Сити» сделал предложение по Ярмоленко

    Английский «Сток Сити» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Украины и киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Близкий к киевскому клубу источник сообщил, что представители «Сток Сити» прибыли в Киев для переговоров по трансферу футболиста.

    Англичане сделали «Динамо» официальное предложение, заявив, что готовы заплатить за 25-летнего игрока около 20 млн евро. Самому футболисту «Сток Сити» предлагают очень заманчивые условия личного контракта.
    Напомним, ранее «Сток Сити» активно интересовался бывшим игроком «Днепра» Евгением Коноплянкой, но тот решил перейти в «Севилью».

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    Источник: UA-Футбол

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    17.07.2015 15:03
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    Комментарии (38)
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    qisi78
    1437144849
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Levadia
    1437146018
    Если других вариантов нет,то Сток -отличная возможность показать себя в АПЛ!Да,с Динамо сыграет 6 матчей в ЛЧ и всё,здравствуй УПЛ!Ав Стоке может показать себя в играх с отличными командами с топ игроками.
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    Vector-B B
    1437147311
    Нужно переходить Андрею в Сток,если это правда
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    sir_Alex
    1437148228
    Как вариант
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    112910415
    1437148930
    надо идти
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    dzvinka
    1437153202
    Андрей, если идти то сейчас, и не надо боятся что это Сток. Покажи себя в сезоне и уже в следующем тебя возьмут выше - это Англия.
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    KLINSI
    1437220096
    Не тот уровень, не стоит торопится.
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    nahan
    1437222658
    Не туда ему нужно.
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    invite yupi
    1437224564
    В стоке не плохая банда собирается. Думаю шороху наведут.
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    ologreds
    1694997597
    numo435906
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