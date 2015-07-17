«Сток Сити» сделал предложение по Ярмоленко

Английский «Сток Сити» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Украины и киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Близкий к киевскому клубу источник сообщил, что представители «Сток Сити» прибыли в Киев для переговоров по трансферу футболиста.





Англичане сделали «Динамо» официальное предложение, заявив, что готовы заплатить за 25-летнего игрока около 20 млн евро. Самому футболисту «Сток Сити» предлагают очень заманчивые условия личного контракта.