«Сток Сити» сделал предложение по Ярмоленко

Английский «Сток Сити» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Украины и киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Близкий к киевскому клубу источник сообщил, что представители «Сток Сити» прибыли в Киев для переговоров по трансферу футболиста.
Англичане сделали «Динамо» официальное предложение, заявив, что готовы заплатить за 25-летнего игрока около 20 млн евро. Самому футболисту «Сток Сити» предлагают очень заманчивые условия личного контракта.
Напомним, ранее «Сток Сити» активно интересовался бывшим игроком «Днепра» Евгением Коноплянкой, но тот решил перейти в «Севилью».
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