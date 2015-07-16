«Тосно» одержал вторую победу в ФНЛ

В заключительном матче второго тура первенства ФНЛ «Тосно» на «МСА Петровский» принимал иркутский «Байкал». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

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Единственный во встрече гол на 44-й минуте забил. Одержав вторую победу «Тосно» вошел в число из пяти команд, идущих в первенстве без очковых потерь.