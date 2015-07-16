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    «Тосно» одержал вторую победу в ФНЛ

    В заключительном матче второго тура первенства ФНЛ «Тосно» на «МСА Петровский» принимал иркутский «Байкал». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

    Единственный во встрече гол на 44-й минуте забил Михаил Мищенко. Одержав вторую победу «Тосно» вошел в число из пяти команд, идущих в первенстве без очковых потерь.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2015 18:02
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    Комментарии (52)
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    Зенит 2015
    1437071750
    Молодцы. Результативность пока не та что у Томи, но главное выиграли. Жаль что чиновники и, косвенно арбиртр, который Акинфеева не выгнал, не дапустили Тосно в РПЛ.
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    footlover
    1437071995
    Счёт не важен, главное - победа! Молодцы. Болею за вас!
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    kkomov
    1437072324
    отлично!
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    summer2014
    1437074023
    Молодцы парни!!!
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    Serjinho
    1437074788
    жаль, что ростовское дотационное уг осталось, а частный тосно месит гавеху в фнл
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    Майкл59ru
    1437103928
    Две победы с одним счётом 1:0,стабильность признак мастерства )
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    Caesar555
    1437106932
    Скоро будут рвать Спартак.
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    Kostya_Kostya
    1437132406
    Тосно уже давно должен быть в Премьер Лиге!Если в течении сезона будут так же стабильно играть,то всё получится у них!Удачи Тосно!!!!
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    anri1703
    1437273019
    2 тур только а столько аваций как будто 2/3 чемпионата всех дерут не рано ли ?а байкал увы пока не блещет хотя повторюсь всего 2 тур надеюсь у земляков все наладится ))
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    ologreds
    1694997601
    numo435856
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