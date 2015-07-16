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    • Дмитрий Хохлов: «Аршавин еще полностью не готов, но время есть»

    Дмитрий Хохлов: «Аршавин еще полностью не готов, но время есть»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов рассказал о готовности к сезону новичка команды Андрея Аршавина. По словам тренера у игрока есть проблемы с функциональным состоянием.

    «У Аршавина не было, по сути, подготовки. Он вчера только подписал контракт. Вчера вечером удалось пообщаться с ним на базе, эмоциональное состояние у него нормальное, а с функциональным и физическим состоянием есть проблемы. Понятно, что он очень долго не тренировался. Полностью он еще не готов, но время еще есть»,– приводит слова Хохлова «Спорт FM».

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    Источник: Спорт FM

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    16.07.2015 12:53
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    Комментарии (35)
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    Fester_Addams
    1437047514
    Интересно, что скажет общественность, когда он начнёт забивать в каждом матче...
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    rubinovyi2
    1437047664
    Не готов,да наверное уже и не будет.
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    _armeec_
    1437047830
    Вот она \"профессиональность\" ) В место того, что бы самостоятельно готовится, пинал балду, сейчас будет месяц готовится ))
    Ответить
    cska plus
    1437053664
    Он будет готов к 2050 году!
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    Спартач из Питера
    1437056651
    Зато готов лаванду рубить по-лёгкому
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    SARACIN
    1437058097
    \"..но время ещё есть..\" Походить по полю до пенсии.
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    A111EX
    1437071917
    Дима ты это чё попутал,так базарить,выходит сначала деньги,а потом Андрюшка с пальцем у губах при красивых щечках,тогда ты сюда попал на месяц-тренеришко
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    Lucius Vorenus
    1437076942
    Дима его подтянет
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    Борисыч1
    1437134838
    Аршавин уже давно не игрок, а анекдот.
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    ologreds
    1694997603
    numo435833
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