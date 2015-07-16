Дмитрий Хохлов: «Аршавин еще полностью не готов, но время есть»

Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов рассказал о готовности к сезону новичка команды Андрея Аршавина. По словам тренера у игрока есть проблемы с функциональным состоянием.



«У Аршавина не было, по сути, подготовки. Он вчера только подписал контракт. Вчера вечером удалось пообщаться с ним на базе, эмоциональное состояние у него нормальное, а с функциональным и физическим состоянием есть проблемы. Понятно, что он очень долго не тренировался. Полностью он еще не готов, но время еще есть»,– приводит слова Хохлова «Спорт FM».





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