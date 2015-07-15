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    • В финальном матче турнира в Сингапуре встретятся «Арсенал» и «Эвертон»

    В финальном матче турнира в Сингапуре встретятся «Арсенал» и «Эвертон»

    В рамках подготовки к предстоящему сезону три клуба АПЛ принимают участие в проводимом в Сингапуре турнире Premier League Asia Trophy. Сегодня состоялись полуфинальные матчи.

    В первой встрече «Сток Сити» и «Эвертон» за 90 минут голов не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказалась команда из Ливерпуля 5:4. Во втором полуфинале «Арсенал» разгромил сборную клубов Сингапура со счетом 4:0, хет-триком в составе победителей отметился Чуба Акпом (один с пенальти), еще один пенальти в матче реализовал Джек Уилшир.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 23:16
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    Комментарии (13)
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    The_BESTolo4b
    1436992655
    Удачи Эвертону. должны порвать арсенал
    Ответить
    Leicester City
    1436993087
    надеюсь эвертон разгромить аутсайдера
    Ответить
    lange
    1436993221
    \"Прочитал новость и немного пожалел, что возглавил \"Спартак\" © Д.Аленичев
    Ответить
    Mоnоlo
    1436993566
    В этот раз Эвертон не упустит победу над аутсайдером, ждем очередное унижение орсеналки.
    Ответить
    Arturros
    1436993590
    Акпома не зря наигрывают!Посмотрим.
    Ответить
    murakami777
    1437014819
    Хорошая возможность обкатать молодежь и размять основной состав перед новым сезоном.Go, Arsenal!
    Ответить
    Барабуля
    1437030440
    Венгер решил в новом сезоне на Акпома ставку сделать? Нужно купить срочно Лаказета. Жизненно необходимо для чемпионства.
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    Mr Siberian
    1437056934
    Молодец Акпом, проявляет себя)
    Ответить
    ologreds
    1694997605
    numo435789
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