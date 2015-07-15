В финальном матче турнира в Сингапуре встретятся «Арсенал» и «Эвертон»

В рамках подготовки к предстоящему сезону три клуба АПЛ принимают участие в проводимом в Сингапуре турнире Premier League Asia Trophy. Сегодня состоялись полуфинальные матчи.





В первой встрече «Сток Сити» и «Эвертон» за 90 минут голов не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказалась команда из Ливерпуля 5:4. Во втором полуфинале «Арсенал» разгромил сборную клубов Сингапура со счетом 4:0, хет-триком в составе победителей отметился Чуба Акпом (один с пенальти), еще один пенальти в матче реализовал Джек Уилшир.