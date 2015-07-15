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    «Волга» и «Томь» одерживают вторые победы в ФНЛ

    Нижегородская «Волга» и томская «Томь» после двух туров первенства ФНЛ набрали максимальное количество очков. Обе команды на данный момент возглавили турнирную таблицу.

    Томичи в Воронеже со счетом 3:1 уверенно обыграли местный «Факел» . На голы Анзора Саная (16 мин), Никиты Баженова (79 мин) и Ивана Темникова (83 мин), хозяева ответили только одним точным ударом Михаила Бирюкова на 88-й минуте с пенальти. А вот волжанам для победы над «Тюменью» хватило одного точного удара Леандро на 15-й минуте матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 21:04
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    Комментарии (11)
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    cpartak60
    1436983698
    спартак одержал первую победу!1-0 над газовиком!
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    cska plus
    1436984059
    У Томи серьёзные цели в этом сезоне!
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    NeiSeS
    1436984829
    леандро с центра поля со штрафного положил) привет воротчику)
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    dokom
    1436986682
    Выходцы из РПЛ радуют.
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    drug01
    1436986726
    начало положено!!1111
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    wojanolja
    1436986851
    хорошо
    Ответить
    dokom
    1436986940
    Леандро с 50 метров. Красавчик.
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    РусФут
    1437013081
    Факел играл не плохо-но походу \"перегорели\" перед своими зрителями хотели скатать красиво, но увы.. Ну а Томь молодчаги, явно будут бороться за первой место в ФНЛ и соответственно за выход в РФПЛ. Удачи обеим командам!
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    ologreds
    1694997607
    numo435779
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