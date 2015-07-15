«Волга» и «Томь» одерживают вторые победы в ФНЛ

Нижегородская «Волга» и томская «Томь» после двух туров первенства ФНЛ набрали максимальное количество очков. Обе команды на данный момент возглавили турнирную таблицу.





Томичи в Воронеже со счетом 3:1 уверенно обыграли местный «Факел» . На голы Анзора Саная (16 мин), Никиты Баженова (79 мин) и Ивана Темникова (83 мин), хозяева ответили только одним точным ударом Михаила Бирюкова на 88-й минуте с пенальти. А вот волжанам для победы над «Тюменью» хватило одного точного удара Леандро на 15-й минуте матча.