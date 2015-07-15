Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Основной кандидат на пост главного тренера сборной – Черчесов

    Основной кандидат на пост главного тренера сборной – Черчесов

    Бывший наставник «Динамо» Станислав Черчесов и рулевой ЦСКА Леонид Слуцкий являются основными кандидатами на пост главного тренера сборной России, сообщает «Газета.ru».
    При этом сообщается, что до недавнего времени фаворитом на пост, ставший вакантным после отставки Фабио Капелло, был Слуцкий. Однако после отставки Черчесова из «Динамо» в РФС всерьез рассматривают именно его кандидатуру, который готов вступить на пост до конца отборочного цикла Евро-2016. Стороны уже провели предварительные переговоры.

    «Главный плюс Черчесова, помимо профессиональных качеств, – это его статус освобожденного тренера. Помимо этого, всем известны способности Черчесова мотивировать команду, что в свете тяжелой ситуации в квалификации Евро-2016 может сыграть решающую роль в его пользу при выборе главного тренера», – говорится в источнике.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии (130)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Serhio1010
    1436991881
    Приехали(((( издеваются бл.....(((
    Ответить
    Бригант 669
    1436993752
    черчесов проч руки от сборной!!! опять разлад в команде создашь!! любишь любимчиков и нелюбимчиков!! иди тренируй спартак 2
    Ответить
    форева
    1436997291
    Эта обиженка отправит весь состав сборной в дубль и будет ходить гордится.(
    Ответить
    Русский Моуриньо
    1437013612
    Думаю там уже все решили не зря Черчесова так уволили,вРотенберг на перед видит...
    Ответить
    mat73
    1437021300
    А что, я ЗА! Пусть поднимает и сборную, и игру, и имидж! А то с Капеллой этим над нами только все насмехаются в футбольном мире..
    Ответить
    Baisangur95reg
    1437027823
    Черчесов самое то !Наконец то что то типо Денисова ,и Широкова будет сидеть дома!
    Ответить
    Fred Devil
    1437031624
    Черчесов может кусаться не хуже Карпина, отличный вариант, чтобы пинками выгнать всю оборзевшую шушару из команды навсегда и начать строить молодую сборную к ЧМ 2018. Всё-равно сегодняшние миллионеры обо$pytcя на Евро, если даже попадут..) Время на них гробить бессмысленно.
    Ответить
    lobsterdam
    1437032915
    КОГО ХОЧЕТСЯ - НЕ ПОЙДУТ, А ТЕ, КТО ПОЙДЕТ И ДАРОМ НЕ НУЖНЫ!
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437050934
    Спаллетти зовите, у него контракт с Зенитом закончился!
    Ответить
    ologreds
    1694997607
    numo435767
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+