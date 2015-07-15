Основной кандидат на пост главного тренера сборной – Черчесов

Бывший наставник «Динамо» Станислав Черчесов и рулевой ЦСКА Леонид Слуцкий являются основными кандидатами на пост главного тренера сборной России, сообщает «Газета.ru».

При этом сообщается, что до недавнего времени фаворитом на пост, ставший вакантным после отставки Фабио Капелло, был Слуцкий. Однако после отставки Черчесова из «Динамо» в РФС всерьез рассматривают именно его кандидатуру, который готов вступить на пост до конца отборочного цикла Евро-2016. Стороны уже провели предварительные переговоры.