«Спартак» представил новичков – Граната, Ивелина Попова и Зе Луиша

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов представил новичков клуба – защитника Владимира Граната, полузащитника Ивелина Попова и нападающего Зе Луиша.
«Приятная миссия – представлять наших новичков. И я с удовольствием это делаю. Все три игрока представляют свои национальные сборные, что очень приятно. Володя Гранат – защитник, вы его прекрасно знаете. Зе Луиш – форвард, который может сыграть как на острие, так и из глубины.
Ивелин Попов – он довольно быстро адаптировался и вписался в команду, чего я желаю всем новичкам. Хочу, чтобы они стали спартаковцами и членами нашей семьи. Желаю им здоровья и успехов на футбольном поле. А в быту – мы сделаем все возможное, чтобы вам в нашем клубе было комфортно и приятно», – передает слова Родионова «Чемпионат».
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