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    • «Спартак» представил новичков – Граната, Ивелина Попова и Зе Луиша

    «Спартак» представил новичков – Граната, Ивелина Попова и Зе Луиша

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов представил новичков клуба – защитника Владимира Граната, полузащитника Ивелина Попова и нападающего Зе Луиша.
    «Приятная миссия – представлять наших новичков. И я с удовольствием это делаю. Все три игрока представляют свои национальные сборные, что очень приятно. Володя Гранат – защитник, вы его прекрасно знаете. Зе Луиш – форвард, который может сыграть как на острие, так и из глубины.
    Ивелин Попов – он довольно быстро адаптировался и вписался в команду, чего я желаю всем новичкам. Хочу, чтобы они стали спартаковцами и членами нашей семьи. Желаю им здоровья и успехов на футбольном поле. А в быту – мы сделаем все возможное, чтобы вам в нашем клубе было комфортно и приятно», – передает слова Родионова «Чемпионат».




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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 17:43
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    Комментарии (82)
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    Супервайзер
    1436897818
    Можно еще Рондона подкупить. Зенит с ним должен расстаться. Игрок неплохой.
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    proezd2
    1436898292
    только пошли новости на сайтах КБ. правда отличные по объёму .
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    Зенит это Халк
    1436898695
    По всему Соккеру смотрю , а где новички Зенита ?
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    АрсенБурбулятр
    1436899681
    а почему нету вкладки [фото] в заголовке?
    Ответить
    spilo
    1436899755
    Попов уже чувствует себя как дома. На Граната и Зе Луиш посмотрим скоро. Удачи!
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    Великолепный
    1436903841
    Мясо мы давно не ели, спартак поставим на колени. ЦСКА - спартак 4:0
    Ответить
    Spartak-SV
    1436909013
    Всё Спартак....будет чемпионом....
    Ответить
    vashinin
    1436945186
    Удачи!
    Ответить
    diktor
    1436974366
    Спартак-обрати свой ясный взор на Дьякова.Жаль в халяву такого игрока пропустить будет.
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    ologreds
    1694997613
    numo435672
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