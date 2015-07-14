Источник: «Динамо» отказалось подписывать контракты с Дьяковым и М'Вила

Московское «Динамо» окончательно отказалось от подписания тренировавшихся с командой защитника Виталия Дьякова и хавбека Янна М'Вила. Об этом футболистов уведомили после того, как на тренерском мостике Станислава Черчесова сменил Андрей Кобелев.

Это решение связано как с финансовыми, так и футбольными аспектами. Оба футболиста были приглашены в клуб еще при предыдущем спортивном директоре Гураме Аджоеве. М'Вила должен был перейти из «Рубина» на условиях аренды, он тренировался с бело-голубыми еще с весны. Дьяков после расставания с «Ростовом» стал свободным агентом и прошел с «Динамо» «предсезонку». Оба уже покинули расположение клуба.