Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Источник: «Динамо» отказалось подписывать контракты с Дьяковым и М'Вила

    Источник: «Динамо» отказалось подписывать контракты с Дьяковым и М'Вила

    Московское «Динамо» окончательно отказалось от подписания тренировавшихся с командой защитника Виталия Дьякова и хавбека Янна М'Вила. Об этом футболистов уведомили после того, как на тренерском мостике Станислава Черчесова сменил Андрей Кобелев.
    Это решение связано как с финансовыми, так и футбольными аспектами. Оба футболиста были приглашены в клуб еще при предыдущем спортивном директоре Гураме Аджоеве. М'Вила должен был перейти из «Рубина» на условиях аренды, он тренировался с бело-голубыми еще с весны. Дьяков после расставания с «Ростовом» стал свободным агентом и прошел с «Динамо» «предсезонку». Оба уже покинули расположение клуба.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии (44)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    KaZёL
    1436882832
    Тьфу,действительно хорошее усиление было-бы,Ян вообще в товарняках 1-м из лучших был,а Дьяков-паспорт.
    Ответить
    vane4ek
    1436885304
    Дьякова было бы неплохо в Локо прикупить!) Хороший защитник с российским паспортом!)
    Ответить
    Нохчи Чоь
    1436886005
    М'Вила вообще потух
    Ответить
    BornInUSSR
    1436887318
    да всё понятно, Кобелев, новички не нужны, ставка на молодежь и т.п. Бюджетный вариант
    Ответить
    paravoz924
    1436889322
    правильно
    Ответить
    auersmacher
    1436889692
    Сейчас за Дьяковым пойдёт охота! Он ведь неплохой центрбек, мог бы ооооочень пригодиться любой из команд первой 8-ки!
    Ответить
    laim2
    1436892387
    Нет денег на зарплаты
    Ответить
    Змея
    1436933744
    мавр не нужен, а вот Дьяк пригодился-бы,мавра одного продать в спортинг,а Виталю брать полюбому.
    Ответить
    RVRRRR
    1436953171
    Упустило Динамо Дьяка
    Ответить
    ologreds
    1694997615
    numo435657
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+