Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Хохлов: «Аршавин не выдвигал особых условий»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился мыслями касательно приобретения своей командой экс-игрока сборной России Андрея Аршавина.

    «Как только стало известно, что этот футболист не продлевает контракт с «Зенитом», я подумал: это шанс для нас. Руководство меня поддержало, а затем и губернатор края. Поэтому приглашение Андрея – совместное решение. Мы с ним уже пообщались по телефону. Мне было важно понять, готов ли он вообще играть за нас. Во время диалога Аршавин задал множество вопросов – по комплектованию, перспективам. Стало понятно, что «Кубань» ему небезразлична. Зарплату не обсуждали, ибо это не в моей компетенции. Да и никаких особых условий Андрей не выдвигал. Удалось, в общем, договориться быстро. Во вторник Аршавин приступит к тренировкам», – сказал Хохлов.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 08:09
    Рекомендуем
    Комментарии (48)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    kara-mba
    1436859459
    Он вам там наиграет, обхохочетесь.
    Ответить
    shtair
    1436863473
    только кальян и чивас бутылку
    Ответить
    112910415
    1436864010
    в добрый час!
    Ответить
    fcspartak
    1436865266
    Хохлов: Аршавин не выдвигал особых условий, даже кальян привез свой
    Ответить
    WhiteLuckyBuster
    1436866156
    может реально просто уже по игре соскучился
    Ответить
    ULTRASteam
    1436872566
    Надеюсь скоро Шаву в сборной увидеть!
    Ответить
    Баба Яга против
    1436876847
    И что даже кальян не просил?
    Ответить
    pin_y
    1436890678
    Он может многим помочь!!!!
    Ответить
    nahan
    1436894247
    Не в том положении, чтобы ставить особые условия...
    Ответить
    ologreds
    1694997617
    numo435624
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+