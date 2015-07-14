Хохлов: «Аршавин не выдвигал особых условий»

Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился мыслями касательно приобретения своей командой экс-игрока сборной России Андрея Аршавина.



«Как только стало известно, что этот футболист не продлевает контракт с «Зенитом», я подумал: это шанс для нас. Руководство меня поддержало, а затем и губернатор края. Поэтому приглашение Андрея – совместное решение. Мы с ним уже пообщались по телефону. Мне было важно понять, готов ли он вообще играть за нас. Во время диалога Аршавин задал множество вопросов – по комплектованию, перспективам. Стало понятно, что «Кубань» ему небезразлична. Зарплату не обсуждали, ибо это не в моей компетенции. Да и никаких особых условий Андрей не выдвигал. Удалось, в общем, договориться быстро. Во вторник Аршавин приступит к тренировкам», – сказал Хохлов.



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