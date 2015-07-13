Ринат Билялетдинов: «Есть вероятность, что Динияр окажется в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил вероятность появления полузащитника московского «Спартака» Динияра Билялетдинова в казанском клубе.

«Есть вероятность, что Динияр окажется в «Рубине». У него есть несколько вариантов, в том числе и из-за рубежа, но приоритет для него – Россия, поскольку здесь у него семья», – сказал Ринат Билялетдинов.