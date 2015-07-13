Ринат Билялетдинов: «Есть вероятность, что Динияр окажется в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил вероятность появления полузащитника московского «Спартака» Динияра Билялетдинова в казанском клубе.
«Есть вероятность, что Динияр окажется в «Рубине». У него есть несколько вариантов, в том числе и из-за рубежа, но приоритет для него – Россия, поскольку здесь у него семья», – сказал Ринат Билялетдинов.
Напомним, что контракт Динияра Билялетдинова со «Спартаком» рассчитан до конца года. Последние полтора года он играл на правах аренды за «Анжи» и «Торпедо».
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