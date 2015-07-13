Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Ринат Билялетдинов: «Есть вероятность, что Динияр окажется в «Рубине»

    Ринат Билялетдинов: «Есть вероятность, что Динияр окажется в «Рубине»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил вероятность появления полузащитника московского «Спартака» Динияра Билялетдинова в казанском клубе.
    «Есть вероятность, что Динияр окажется в «Рубине». У него есть несколько вариантов, в том числе и из-за рубежа, но приоритет для него – Россия, поскольку здесь у него семья», – сказал Ринат Билялетдинов.
    Напомним, что контракт Динияра Билялетдинова со «Спартаком» рассчитан до конца года. Последние полтора года он играл на правах аренды за «Анжи» и «Торпедо».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 23:50
    Рекомендуем
    Комментарии (32)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Misha1978888
    1436853617
    Нулевой игрок. Может в Мордовию возьмут.
    Ответить
    SHMEL
    1436853856
    Динияру пора уже в футбольный дом престарелых переходить.
    Ответить
    spilo
    1436855109
    хорошая новость
    Ответить
    sir_Alex
    1436855281
    Вступился за однофамильца
    Ответить
    Мудрый Человек
    1436855461
    ну началось все прям по татарски, подтягиваем родню, друзей
    Ответить
    Чист
    1436855908
    Да уж этого только этого бревна и не хватало в Рубине вот дела то и пойдут
    Ответить
    castromen
    1436865075
    Хорошо было-бы,если срастется.Определенно техничный,думающий футболист. Потом злыдни издохнут от зависти.
    Ответить
    nahan
    1436892433
    Папа пристроит...
    Ответить
    fanfutgum
    1436897838
    Динияр ,если вспомнит ,как играл до Англии,то быть Рубину на первом месте!
    Ответить
    ologreds
    1694997617
    numo435607
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+