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    «Монако» может продать Моутиньо в «Зенит» или в «Порту»

    Полузащитник сборной Португалии Жоао Моутиньо покинет «Монако».
    Французский клуб принял решение расстаться с 28-летним полузащитником из-за его высокой заработной платы. Моутиньо получает в «Монако» 4 миллиона евро в год.
    По сообщению France Football, «Монако» может продать Моутиньо в «Зенит» или отдать в аренду в «Порту», однако второй вариант менее вероятен.
    Ранее сообщалось, что «Монако» потребует у «Зенита» 30-40 миллионов евро за португальского футболиста.
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    Источник: Sports.ru

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    13.07.2015 22:45
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    Комментарии (35)
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    alessios1990
    1436836980
    В Порту и так полный порядок с центральными полузащитниками! А вот Зениту бы такой игрок не помешал. Это было бы отличный трансфер для питерского клуба) К тому же он прекрасно знаком с Данни, Халком и Виллаш-Боашом! Посмотрим, что будет в итоге.
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    112910415
    1436840320
    нельзя упускать!
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    Caesar555
    1436841948
    Уж лучше в Порту, так будет только лучше для него.
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    КПР
    1436843321
    Дороже 15-шки и то в расрочку, никто не возьмёт.
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    REDWHITE_
    1436852097
    с запитера надо 50 млн требовать! Все равно из казны российской деньги берут.
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    Misha1978888
    1436854664
    У зенита все просят втрое больше
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    Luter Red
    1436857701
    В Питере столько в дубле получают)))
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    178Rus
    1436859676
    ну если только на замену того кто в Милан рвется... и все равно дорого...
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    nahan
    1436891708
    Зениту нужно поспешить.
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    ologreds
    1694997617
    numo435604
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