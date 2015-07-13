«Монако» может продать Моутиньо в «Зенит» или в «Порту»

Полузащитник сборной Португалии Жоао Моутиньо покинет «Монако».
Французский клуб принял решение расстаться с 28-летним полузащитником из-за его высокой заработной платы. Моутиньо получает в «Монако» 4 миллиона евро в год.
По сообщению France Football, «Монако» может продать Моутиньо в «Зенит» или отдать в аренду в «Порту», однако второй вариант менее вероятен.
Ранее сообщалось, что «Монако» потребует у «Зенита» 30-40 миллионов евро за португальского футболиста.
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