Леонид Слуцкий станет главным тренером сборной России

Дни Фабио Капелло на посту главного тренера сборной России сочтены. «Твиттер» Sportinside сообщает, что итальянца,который возглавляет команду с 2012 года, заменит Леонид Слуцкий.

По информации источника, главный тренер ЦСКА будет совмещать посты в клубе и сборной, а его контракт будет рассчитан до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года.