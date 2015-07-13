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    Леонид Слуцкий станет главным тренером сборной России

    Дни Фабио Капелло на посту главного тренера сборной России сочтены. «Твиттер» Sportinside сообщает, что итальянца,который возглавляет команду с 2012 года, заменит Леонид Слуцкий.
    По информации источника, главный тренер ЦСКА будет совмещать посты в клубе и сборной, а его контракт будет рассчитан до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года.
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    Источник: Sportinside

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    13.07.2015 09:53
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    Комментарии (485)
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    КПР
    1436812861
    Упаси боже !!!
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    vashinin
    1436814748
    А Капелло то уже в пути?
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    nahan
    1436816488
    А-ля Лобановский...
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    Zeychba
    1436823990
    Против тренера, совмещающего работу с клубом. Это не пойдет на пользу ни сборной, ни ЦСКА.
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    kkomov
    1436825718
    ТОГДА ТОЧНО НА СБОРНОЙ МОЖНО СТАВИТЬ КРЕСТ
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    Федырыч
    1436829898
    Не думаю, что это правильно. Сборную должен возглавить Бышовец.
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    3емлянин
    1436831902
    Успехов :~))
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    mntr13
    1436865091
    удачи
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437115503
    Слуцкий ещё подумает...
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    ologreds
    1694997621
    numo435542
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