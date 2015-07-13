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    • Витиньо принес «Интернасьоналу» победу в рамках чемпионата Бразилии

    Витиньо принес «Интернасьоналу» победу в рамках чемпионата Бразилии

    Принадлежащий московскому ЦСКА нападающий Витиньо накануне принес своей команде «Интернасьоналу», где находится в аренде, победу в матче 13-го тура бразильской «Серии А». Соперником коллектива из Порту-Аллегри был «Жоинвили», который проиграл со счетом 0:2. На 33-й минуте Витиньо отдал результативный пас, а в концовке первой половины реализовал пенальти.

    Бразилец вернется в Россию в январе 2016-го года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2015 01:42
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    Комментарии (19)
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    забайкальский армеец
    1436769407
    Витёк ещё вернётся и покажет на что он способен.
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    sir_Alex
    1436773268
    Армейская школа, кули!
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    Leha-ha50
    1436778623
    Жоинвили??? Да им бы Дзюба по трешке в каждом тайме отгрузил!!! Эта Жо... идет на последнем месте в чемпионате. Так что Витюхе пахать еще и пахать!!!
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    Lucius Vorenus
    1436780381
    ну ну
    Ответить
    cska-62
    1436783394
    Пока Витиньо - это пляжный футбол. Он не видит поле, не видит партнёров и не читает игру. Он видит только себя и мяч, с которым умеет неплохо работать, но в матчах с серьёзными соперниками он - полный ноль с глазами навыкате... (\"Как, мол, так, мяч отобрали...\"). Не думаю, что из него выйдет игрок большого футбола, хотя хотел бы ошибиться...
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    SHMEL
    1436788553
    Вот если бы он в составе ЦСКА победные голы в каждом туре забивал,тогда цены бы ему не было.
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    Павлюченко 13
    1436800734
    Зимой вернется, главное, чтобы его ждали...
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    nahan
    1436812760
    Заиграл Витек...
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    kkomov
    1436826626
    куда смотрела хваленая скаутская группа цска? купили не пойми что
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    ologreds
    1694997623
    numo435525
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