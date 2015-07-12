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    «Тоттенхэм» ведет переговоры по трансферу Льоренте

    Испанский нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте может перебраться в Англию. В услугах Льоренте всерьез заинтересован «Тоттенхэм», уже начавший переговоры по трансферу.

    Лондонский клуб готов заплатить за испанца 15 миллионов евро. «Ливерпуль» и «Арсенал» также проявляют интерес к Льоренте.

    За «Ювентус» Фернандо Льоренте провел 90 матчей, в которых забил 27 мячей.

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    Источник: Football Italia

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    12.07.2015 16:44
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    Комментарии (28)
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    Graceful
    1436718755
    Вместе с сольдадо на баночке сидеть будут
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    Петр 1
    1436718967
    зачем ему туда?
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    Arhive
    1436721708
    Усилит безусловно!
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    cannongun
    1436729934
    бред, канеш, но радукет что это не выбор номер один. баск то уже давно скис
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    Mr_Arsenal
    1436732311
    Льоренте плохой нап, как и Сольдадо. Нафига он им нужен
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    sir_Alex
    1436732707
    Знатное усиление
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    FootballFun1985
    1436733109
    Далеко не все испанцы могут заиграть в АПЛ, проверено годами.
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    Hardwell
    1436735737
    30 лет ему,уже без перспективы заиграть на ТОП-уровне.В Ювентусе играет как неплохая замена,в основ е не закрепился,важным ничем не запомнился.Продать надо,на его место Дзадза куплен уже.
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    John Charles
    1436777154
    Лучше чем Фернандо, головой играет только каланча Крауч.Думаю попрет у него там.
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    ologreds
    1694997625
    numo435487
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