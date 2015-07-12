«Тоттенхэм» ведет переговоры по трансферу Льоренте

Испанский нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте может перебраться в Англию. В услугах Льоренте всерьез заинтересован «Тоттенхэм», уже начавший переговоры по трансферу.
Лондонский клуб готов заплатить за испанца 15 миллионов евро. «Ливерпуль» и «Арсенал» также проявляют интерес к Льоренте.
За «Ювентус» Фернандо Льоренте провел 90 матчей, в которых забил 27 мячей.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Лондонский клуб готов заплатить за испанца 15 миллионов евро. «Ливерпуль» и «Арсенал» также проявляют интерес к Льоренте.
За «Ювентус» Фернандо Льоренте провел 90 матчей, в которых забил 27 мячей.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.