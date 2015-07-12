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    Пьеро Аузилио: «Ибрагимович не перейдет в «Интер»

    Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио опроверг информацию о том, что итальянский клуб намерен приобрести форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

    «Трансфер Ибрагимовича даже не обсуждался. В финансовом плане такая сделка несовместима с нашей программой и нашими идеями», – рассказал Аузилио.

    Напомним, в возвращении шведского нападающего серьезно заинтересован «Милан».

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    Источник: Sport Mediaset

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    12.07.2015 16:14
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    Комментарии (26)
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    forzzainter
    1436715213
    НУ ТЫ И КОнЧЕНЫЙ....ПОСТАВИЛ НА АВУ ФУТБОЛКУ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КЛУБА
    Ответить
    bestolochch
    1436716225
    И кто распускал такие слухи?
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436716472
    Идейное заявление...
    Ответить
    alessios1990
    1436716507
    Конечно он не перейдет в Интер! Он вроде бы уже нацелился на возвращение в Милан) В город и одноименный клуб.
    Ответить
    Zen-Aky
    1436720218
    Не нужен пусть остается в ПСЖ
    Ответить
    Петр 1
    1436721484
    и правильно сделает!
    Ответить
    112910415
    1436725668
    мы в курсе
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436737756
    круто
    Ответить
    Juventus 32
    1436805945
    Ну правильно, несовместима, знаем мы ваши идеи.
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    ologreds
    1694997625
    numo435485
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