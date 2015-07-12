Пьеро Аузилио: «Ибрагимович не перейдет в «Интер»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио опроверг информацию о том, что итальянский клуб намерен приобрести форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.
«Трансфер Ибрагимовича даже не обсуждался. В финансовом плане такая сделка несовместима с нашей программой и нашими идеями», – рассказал Аузилио.
Напомним, в возвращении шведского нападающего серьезно заинтересован «Милан».
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«Трансфер Ибрагимовича даже не обсуждался. В финансовом плане такая сделка несовместима с нашей программой и нашими идеями», – рассказал Аузилио.
Напомним, в возвращении шведского нападающего серьезно заинтересован «Милан».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.