«Милан» и «Шальке-04» могут обменяться футболистами

Руководство «Милана» планирует вернуть в команду Кевина-Принса Боатенга, перешедшего в «Шальке-04» в 2013 году.В немецком клубе больше не рассчитывают на футболиста и могут согласиться обменять его на Алессио Черчи, который не сумел проявить своих лучших качеств в «Милане».



В минувшем сезоне Боатенг сыграл в бундеслиге за «Шальке-04» в 18 матчах, в активе Черчи – 16 игр за «Милан» в Серии А и 1 забитый гол.