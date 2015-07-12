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    «Милан» и «Шальке-04» могут обменяться футболистами

    Руководство «Милана» планирует вернуть в команду Кевина-Принса Боатенга, перешедшего в «Шальке-04» в 2013 году.В немецком клубе больше не рассчитывают на футболиста и могут согласиться обменять его на Алессио Черчи, который не сумел проявить своих лучших качеств в «Милане».
    В минувшем сезоне Боатенг сыграл в бундеслиге за «Шальке-04» в 18 матчах, в активе Черчи – 16 игр за «Милан» в Серии А и 1 забитый гол.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2015 10:28
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    Комментарии (28)
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    4 walls
    1436696015
    .
    Ответить
    Валерон
    1436696847
    Ему нет места в составе, а когда Принц не играет он начинает искать приключений на пятую точку. Только избавились от двух ганцев нарушавших спокойствие в раздевалке. Нет уж спасибо тебе Принц,но сиди где сидишь.
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    sir_Alex
    1436698292
    Чейндж нынче в моде
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    alboro
    1436703875
    воровской пул
    Ответить
    Bayerische Fan
    1436706149
    У Принса в Милане лучше получалось, чем в Шальке.
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    MrVanes-Zenit
    1436707657
    Черчи же принадлежит Атлетико, как его обменять-то
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    alessios1990
    1436711164
    Зачем Милану этот ганский скандалист? Его в 2014 вытурили из сборной Ганы, а через год из Шальке) А вот если Черчи перейдет в стан кобальтовых, то это будет для них очень хорошо! Фарфан уже далеко не тот, а Сидней Сэма, как и Боатенга, больше нет в команде. Посмотрим)
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    Triem
    1436713561
    Не думаю что это будет полезно для Милана!
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    nahan
    1436760653
    Принц уже не тот...
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    ologreds
    1694997627
    numo435463
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