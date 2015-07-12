Иммобиле близок к переходу в «Севилью»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Чиро Иммобиле вскоре должен стать игроком испанской «Севильи». Как сообщает Marca, немецкая команда приняла предложение испанцев размером в 12 млн евро, хотя годом ранее выложила за футболиста на 8 млн больше.
В данный момент футболист находится на отдыхе , но уже в ближайшее время отправится в «Севилью» на прохождение медосмотра. Руководство испанского клуба видит в итальянском футболисте замену перешедшему в «Милан» Карлосу Бакке.
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