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    Иммобиле близок к переходу в «Севилью»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Чиро Иммобиле вскоре должен стать игроком испанской «Севильи». Как сообщает Marca, немецкая команда приняла предложение испанцев размером в 12 млн евро, хотя годом ранее выложила за футболиста на 8 млн больше.
    В данный момент футболист находится на отдыхе , но уже в ближайшее время отправится в «Севилью» на прохождение медосмотра. Руководство испанского клуба видит в итальянском футболисте замену перешедшему в «Милан» Карлосу Бакке.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Marca

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    12.07.2015 06:24
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    Комментарии (4)
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    Die Roten
    1436688585
    уже сколько дней как он близок.получается боруссия на нем потеряет 8 миллионов.
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    nahan
    1436702139
    Быстро Севилья решила вопрос.
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    Bayerische Fan
    1436705647
    Вот и славно.
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    ologreds
    1694997628
    numo435447
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