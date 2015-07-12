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    «Ливерпуль» предлагает 22 млн фунтов за Черышева

    Английский «Ливерпуль» проявил заинтересованность в услугах российского полузащитника мадридского «Реала» Дениса Черышева и предложил «сливочным» за игрока 22 млн фунтов. Руководство испанского клуба готово обсудить сделку с новым главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Вероятность трансфера высока, из-за большой конкуренции в атаке «Реала» испанцы могут дать согласие на переход футболиста.
    Минувший сезон Черышев провeл в аренде в «Вильярреале», который также не против оставить Дениса у себя, и забил 4 гола в 26 матчах Примеры.
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    Источник: Mirror.co.uk

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    12.07.2015 06:09
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    Комментарии (194)
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    Старый Пью
    1436712644
    Миррор, Миррор :)
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    Planet Georgia
    1436714103
    Надо продавать...
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    112910415
    1436716601
    переходить не обязательно, а интерес-показатель уровня
    Ответить
    Graceful
    1436718519
    Рук-во Ливерпуля в своем репертуаре...
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    Петр 1
    1436719018
    нужно срочно отдавать!
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    АрсенБурбулятр
    1436720782
    это бревно станет самым дорогим российским игроком в истории? странно что параллельно далеко не самым титулованным
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    proezd2
    1436723323
    потом с кинут .
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    RMUKMU
    1436737996
    Прошлый сезон за субмарину хорошо отыграл, был одним из лучших, но часто травмируется.
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    Sevastopol-www
    1437116090
    И далее - молчание...
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    ologreds
    1694997628
    numo435446
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