«Ливерпуль» предлагает 22 млн фунтов за Черышева

Английский «Ливерпуль» проявил заинтересованность в услугах российского полузащитника мадридского «Реала» Дениса Черышева и предложил «сливочным» за игрока 22 млн фунтов. Руководство испанского клуба готово обсудить сделку с новым главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Вероятность трансфера высока, из-за большой конкуренции в атаке «Реала» испанцы могут дать согласие на переход футболиста.
Минувший сезон Черышев провeл в аренде в «Вильярреале», который также не против оставить Дениса у себя, и забил 4 гола в 26 матчах Примеры.
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