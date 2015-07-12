«Ливерпуль» предлагает 22 млн фунтов за Черышева

Английский «Ливерпуль» проявил заинтересованность в услугах российского полузащитника мадридского «Реала» Дениса Черышева и предложил «сливочным» за игрока 22 млн фунтов. Руководство испанского клуба готово обсудить сделку с новым главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Вероятность трансфера высока, из-за большой конкуренции в атаке «Реала» испанцы могут дать согласие на переход футболиста.

Минувший сезон Черышев провeл в аренде в «Вильярреале», который также не против оставить Дениса у себя, и забил 4 гола в 26 матчах Примеры.

