Непомнящий: «Спартак-2» еще потреплет нервы другим командам»

Главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал результат дебютного матча своей команды в первенстве ФНЛ, где сибиряки крупно обыграли московский «Спартак-2» (4:1).



«Подождите, москвичи еще потреплют нервы многим командам. В моем понимании, «Спартак-2» должен быть в пятерке лучших команд, хотя надо на остальных еще посмотреть. Красно-белые ввиду отсутствия задач играют раскованно. Ребята действуют в свое удовольствие, для них ФНЛ есть вызов. Кроме того, у них еще будет усиление из первой команды. Несмотря ни на что, я бы не сказал, что весь матч шел под нашу диктовку. «Спартак-2» оказался подготовленной командой, с качественными футболистами и организацией. Долгое время игра была вообще равной. Вероятно, в контратаках мы были острее. Словом, поединок был достаточно напряженным, несмотря на счет», – сказал специалист.



Следующим соперником рвущихся в РФПЛ томичей станет еще один дебютант – воронежский «Факел» (15 июля).



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