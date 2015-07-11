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    • Непомнящий: «Спартак-2» еще потреплет нервы другим командам»

    Непомнящий: «Спартак-2» еще потреплет нервы другим командам»

    Главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал результат дебютного матча своей команды в первенстве ФНЛ, где сибиряки крупно обыграли московский «Спартак-2» (4:1).

    «Подождите, москвичи еще потреплют нервы многим командам. В моем понимании, «Спартак-2» должен быть в пятерке лучших команд, хотя надо на остальных еще посмотреть. Красно-белые ввиду отсутствия задач играют раскованно. Ребята действуют в свое удовольствие, для них ФНЛ есть вызов. Кроме того, у них еще будет усиление из первой команды. Несмотря ни на что, я бы не сказал, что весь матч шел под нашу диктовку. «Спартак-2» оказался подготовленной командой, с качественными футболистами и организацией. Долгое время игра была вообще равной. Вероятно, в контратаках мы были острее. Словом, поединок был достаточно напряженным, несмотря на счет», – сказал специалист.

    Следующим соперником рвущихся в РФПЛ томичей станет еще один дебютант – воронежский «Факел» (15 июля).

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    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2015 19:34
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    Комментарии (33)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    eugen-han
    1436645960
    ну вам же не потрепали,а даже наоборот - подняли настроение в первом же туре,если учесть как томь начинала и заканчивала прошлый сезон.
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    vampir1991
    1436675419
    Спартак-2 - Зенит-2 3:0 3:1 в прошлом сезоне Это для тех питерцев, кто опускает дубль Спартака. Выходит, дубль Зенита еще хуже
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    KAFA2525
    1436683022
    Зря ты, Кузьмич, этому г…у льстишь…
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    phantom-k
    1436686676
    спасибо Валерию Кузьмичу за лестную оценку. уверенность в том, что сохраним прописку в ФНЛ, есть. по игре не уступали, результат не соответствует тому что происходило на поле. да и к тому же первый матч на поле лидера ФНЛ. ждем позитивных результатов.
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    tesch
    1436702600
    объективно.
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    Викос
    1436702887
    научаться. Удачи, Спартак!
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    Викос
    1436703014
    Томь - команда с опытом игры в РПЛ. А тут такая новость подоспела: Зенит-2 ничья с Торпедо из Армавира. Одну тренировочку команда провела и уже ничья с Зенитом:)
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    mihaluch
    1436704900
    А если туда вернётся Дзюбан?
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    112910415
    1436723207
    потреплют, однозначно!
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    ologreds
    1694997630
    numo435412
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