«Газовик» обыграл дебютанта ФНЛ

В стартовом туре ФНЛ новичок турнира «КАМАЗ» не сумел должным образом противостоять полуфиналисту Кубка России – оренбургскому «Газовику».
11 июля. Оренбург. Стадион «Газовик».
«Газовик» (Оренбург) – «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 2:0 (2:0).
Голы: 1:0 – Шогенов, 33; 2:0 – Маркелов, 42.
Голы: 1:0 – Шогенов, 33; 2:0 – Маркелов, 42.
«Газовик»: Абакумов, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Парняков, Бреев (Афонин, 63), Друзин, Шогенов (Аппаев, 82), Кобялко (Делькин, 67), Маркелов (Кабутов, 75).
«КАМАЗ»: Павлов, Федотов, Рыжков, Шляков, Клонцак, Суслов, Пименов (Сафронов, 63), Поляков (Газданов, 63). Кириллов (Чушъялов, 60), Арлашин, Барсов (Акбашев, 79).
Предупреждения: Чушъялов, 80.
Судья: Сергей Костевич (Рыльск).
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