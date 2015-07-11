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    «Газовик» обыграл дебютанта ФНЛ

    В стартовом туре ФНЛ новичок турнира «КАМАЗ» не сумел должным образом противостоять полуфиналисту Кубка России – оренбургскому «Газовику».

    11 июля. Оренбург. Стадион «Газовик».

    «Газовик» (Оренбург) – «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 2:0 (2:0).

    Голы: 1:0 – Шогенов, 33; 2:0 – Маркелов, 42.

    «Газовик»: Абакумов, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Парняков, Бреев (Афонин, 63), Друзин, Шогенов (Аппаев, 82), Кобялко (Делькин, 67), Маркелов (Кабутов, 75).

    «КАМАЗ»: Павлов, Федотов, Рыжков, Шляков, Клонцак, Суслов, Пименов (Сафронов, 63), Поляков (Газданов, 63). Кириллов (Чушъялов, 60), Арлашин, Барсов (Акбашев, 79).

    Предупреждения: Чушъялов, 80.

    Судья: Сергей Костевич (Рыльск).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2015 19:03
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    Комментарии (17)
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    Старый Пью
    1436634448
    Газпром рулит! Потому что бабло всегда побеждает зло!
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    Carol
    1436635554
    Удачи Газовику!!! Пора бы и в Премьер-лигу наведаться, а то два года подряд 5 место занимают в ФНЛ, а может это они специально, как КАМАЗ в своё время
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    danil128412
    1436635602
    Хорошо, и не сомневался!
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    spartak11
    1436635660
    новичок???постоянно камаз в 1дивизионе играл)
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    Den Bull
    1436636418
    Не удивительно.
    Ответить
    DXTK
    1436640005
    Хозяева начали сезон с победы это хорошее для них начало. Такой победой можно напугать любого конкурента, ну главное самим не испугаться после этого. Гости начали с поражения а ведь как говорят начали сезон так его и проведешь и что мы видим сегодня команда не готова к сезону, когда проводили межсезон чем занимались явно не отроботкой атакующих действий атака была никакая.
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    89170513876
    1436645308
    Да КАМАЗ будет болтаться в хвосте видимо,что то не расчитали,видимо успокоились после выхода фнл
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    rubinovyi2
    1436678701
    Печальный старт.
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    mat73
    1436690054
    Камаз еще свое возьмет. Верю в эту команду!
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    ologreds
    1694997630
    numo435409
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