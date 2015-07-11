Нападающий «Милана» Стефан Эль-Шаарави близок к переходу в «Монако». Футболист уже покинул Милан и отправился в расположение своего будущего клуба.



Эль-Шаарави подпишет пятилетний контракт с зарплатой 3 млн евро за сезон, а сумма транфера составит 16 млн евро.



В минувшем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах Серии А и отметился тремя забитыми мячами.





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