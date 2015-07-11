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    Эль-Шаарави близок к переходу в «Монако»

    Нападающий «Милана» Стефан Эль-Шаарави близок к переходу в «Монако». Футболист уже покинул Милан и отправился в расположение своего будущего клуба.

    Эль-Шаарави подпишет пятилетний контракт с зарплатой 3 млн евро за сезон, а сумма транфера составит 16 млн евро.

    В минувшем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах Серии А и отметился тремя забитыми мячами.

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    Источник: Gazzetta.gr

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    11.07.2015 12:35
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Marty03
    1436612113
    Продали, чтоб соответствовать ФФП, это значит, что Милан рассчитывает попасть в ЛЧ, дабы потом не было никаких штрафов, вот и продали.. жаль.. уверен, заиграет, если травмы не будут преследовать!
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    banksy_
    1436612137
    очередной из тех, кто \"подавал надежды\" и сдулся за пару лет
    Ответить
    4 walls
    1436613012
    .
    Ответить
    DevilsMilan
    1436614015
    Монако его на год арендует,а потом выкупит Хоть бы они догадались право обратного выкупа оставить...
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    Juventus21
    1436616355
    Фараон талантлив и техничен, но травмы мешают раскрыться. Может Галл верно поступил продав его
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    Turik_Milan
    1436618590
    афигенный игрок удачи ему
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    КиLLеr
    1436622527
    Так и не смог раскрыться парень в сериАле,может в Лиге 1 получится.
    Ответить
    KaSog Kerket
    1436622710
    время есть у него раскрыться в полную.
    Ответить
    nahan
    1436703173
    Скорее аренда, чем продажа.
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    ologreds
    1694997632
    numo435383
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