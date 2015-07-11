«Галатасарай» обсудит с «Наполи» трансфер Инлера

Представители «Галатасарая» прибудут в Милан для проведения переговоров с «Наполи» по поводу возможного перехода полузащитника Гекхана Инлера, а также для обсуждения с «Интером» перехода в стан нерадзурри Фелипе Мело, который, напомним, также входит в сферу интересов «Спартака».
Отметим, что ранее Инлер отклонил предложение «Уотфорда». Сообщается, что сумма трансфера 31-летнего игрока может составить 3,5 миллиона евро, а швейцарец может подписать двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. В минувшем сезоне Инлер провел за «Наполи» 33 матча во всех турнирах и забил один гол.
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