«Галатасарай» обсудит с «Наполи» трансфер Инлера

Гекхана Инлера, а также для обсуждения с «Интером» перехода в стан нерадзурри Фелипе Мело, который, напомним, Представители «Галатасарая» прибудут в Милан для проведения переговоров с «Наполи» по поводу возможного перехода полузащитника, а также для обсуждения с «Интером» перехода в стан нерадзурри, который, напомним, также входит в сферу интересов «Спартака»





Отметим, что ранее Инлер отклонил предложение «Уотфорда». Сообщается, что сумма трансфера 31-летнего игрока может составить 3,5 миллиона евро, а швейцарец может подписать двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. В минувшем сезоне Инлер провел за «Наполи» 33 матча во всех турнирах и забил один гол.



