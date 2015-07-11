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    Эль-Шаарави близок к переходу в «Монако»

    Нападающий «Милана» Стефан Эль-Шаарави согласился перейти в «Монако», утверждает Sky Sport. По информации источника, 22-летний форвард уже сегодня пройдет медицинское обследование в новой команде. Подробности возможной сделки пока неизвестны.

    В минувшем сезоне Эль-Шаарави провел в составе красно-черных 19 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 08:20
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    Комментарии (14)
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    digorec05
    1436602329
    Не заиграет
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    hejabvb
    1436603992
    Надо было давно это сделать, надеюсь еще заиграет. А ведь мог когда-то в Дортмунд перейти.
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    Silva11
    1436606013
    нееет, только не это, это же ужасно. Ладно в Милане фигня твориться, но не в Монако!
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    Karakas
    1436606039
    У фараона все еще впереди. Везде сможет заиграть только б не ломался.
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    VIPded
    1436606392
    Хотя бы деньжат побольше выручил \"Милан\" за него... да более путёвого на них купил...)))
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    Lucius Vorenus
    1436606659
    надо переходить
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    commando
    1436606791
    аааа,так вот оно почему Милан потратился..
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    Die Roten
    1436608388
    немного неожиданно.
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    RMUKMU
    1436644753
    Зря продали, Эль-Шаарави ещё себя покажет и Милан будет локти кусать.
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    ologreds
    1694997634
    numo435355
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