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    • Алексей Березуцкий: «Пришествие Думбия станет отличной новостью»

    Алексей Березуцкий: «Пришествие Думбия станет отличной новостью»

    Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал возможное возвращение в стан красно-синих нападающего итальянской «Ромы» Сейду Думбия.

    «Забивной форвард нам необходим. Надеемся, что такой у нас в скором времени появится. Трансферное окно еще будет открыто долго, так что время есть. Хотя нам уже совсем скоро играть квалификацию Лиги чемпионов... Будет великолепно, если вернется Думбия. Слышал, что есть такая вероятность, но пока представляется это с трудом. Пришествие Сейду станет для команды отличной новостью», – сказал футболист.

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    Источник: Бобсоккер

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    10.07.2015 11:13
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    Комментарии (98)
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    artem 81
    1436527131
    Роме хрень подсунули.
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    starche
    1436528778
    Вряд ли.
    Ответить
    ОЛЛС
    1436532761
    Однозначно - здорово!Сейду понимает,что потерялся в \"Роме\",а ЦСКА - его клуб,его стихия!Даст Бог без травм!
    Ответить
    морозз
    1436533768
    Бесплатно если... то Гинер разведёт приветственно руки...запросят Денежек то Гинер покажет фигу!
    Ответить
    забайкальский армеец
    1436539604
    Было бы не плохо,поживём увидим.
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1436541638
    Думбия будет украшением для нашего чемпионата. Чем сильнее каждый клуб - тем сильнее российский футбол в целом. - Хочется чтобы не уходили такие футболисты, как Кураньи, Вальбуэна, Думбия, Вагнер, Карваоьо, Роберто Карлос и так далее.
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    nahan
    1436545824
    Пока мало верится в возвращение Думбия.
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    bnm750x
    1436545833
    появилась тема.
    Ответить
    Порядочная свинья
    1436605117
    Купила Рома коныка, А конык без ноги! Какая Гинер-игрышка! Гы-гы, гы-гы, ги-ги!
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    ologreds
    1694997638
    numo435281
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