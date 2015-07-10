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    Льоренте желает переехать в Англию

    Нападающий туринского «Ювентуса» Фернандо Льоренте изъявляет желание продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что испанцу уже предложил контракт лондонский «Тоттенхэм». Англичане готовы отдать за футболиста 14 миллионов евро, что должно устроить «старую синьору».

    Молва также сватает Льоренте в «Порту» и «Монако».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2015 08:07
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    Комментарии (15)
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    alexov222
    1436507065
    Ну что за тупость? Пытаются продать двух флопов-старперов,а на замену берут такого же , еще и за круглую сумму...могли РВП купить в таком случае всего за пятерку
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    Ololoev
    1436507280
    Это естественно, ведь каждый мечтает играть в Лучшей Лиге Мира.
    Ответить
    alexov222
    1436507806
    Болелы ТТХ ( THST) написали письмо в ФА,с предложением делить Уембли с челси на период реконструкции стадионов
    Ответить
    Barsis
    1436508684
    Пусть у него все получится, удачи!
    Ответить
    Juventus21
    1436516885
    Да продавайте уже Фернандо пока есть возможность. Чего мешкают то...!
    Ответить
    morgoshia
    1436519223
    в МЮ бы его, а то на Чичу ЛВГ не рассчитывает, а играть весь сезон только Руни и Уилсоном будет большим риском!
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    Это_же_Энфилд
    1436521853
    Испанский дендроид.
    Ответить
    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436528874
    Подходящая лига чтобы закончить карьеру
    Ответить
    Arhive
    1436547208
    это хорошие новости.
    Ответить
    ologreds
    1694997640
    numo435265
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