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    «Црвена Звезда» Божовича вылетела из Лиги Европы

    Сербский клуб «Црвена Звезда», который тренирует известный в России бывший тренер «Амкара», «Москвы», «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» Миодраг Божович, завершила выступление в Лиге Европы.

    В ответном матче первого квалификационного раунда «Црвена Звезда» уступила казахстанскому «Кайрату» со счетом 1:2. Первая игра также закончилась поражением сербского клуба (0:2).

    «Кайрат» тренирует словацкий тренер Владимир Вайсс, известный в России по работе с «Сатурном».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 19:36
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    Комментарии (107)
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    Аvi-8
    1436478249
    Тимощук уже свои видом помог выиграть Кайрату )
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    caravanbashi
    1436479938
    Володя гораздо опытнее Бомжовича, а его Словакия, в 2010-м, в ЮАР, переиграла Италию Липпи 5-3 и вышла из группы.
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    Cynic
    1436481953
    сразу видно, набрался опыта в РПЛ)
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    КПР
    1436494357
    Казахи на высоте!
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    Caesar555
    1436503340
    Что еще ждать от этого физрука.
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    АрсенБурбулятр
    1436503840
    клубы с постсоветского пространства выступили очень двойственно в 1-м раунде, что крайне удивляет из 6 вылетевших клубов с наибольшим коэф. - 4 это Шериф, Нефтчи, Актобе и Динамо Тбилиси, особенно отвратительно выступил Шериф, уступив дома норвежскому Одду 0-3, а потом на выезде всухую ничью, Актобе же проиграл эстонскому Нымме Калью, а грузины - Габале. Нефтчи уступил черногорской Младости. разумеется все 4 клуба были сеяными и имели более слабых соперников по клуб. коэф. но есть и мегапозитивная сторона - из 51 пары прошло 35 сеяных и 16 несеяных клубов. и из 16 несеяных - 9 постсоветские, более слабые клубы показали лучшую отдачу - среди них Алашкерт, Спартакс Юрмала, Тракай - все с коэф. ниже 1.../ Алашкерт вообще непонятно как прошёл шотландский Сент-Джонстон
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    Z v e r o b o y
    1436505212
    хорошо
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    cannongun
    1436506566
    а раньше был финал ЛЧ
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    murakami777
    1436688718
    Алга Казахстан! :-)
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    ologreds
    1694997642
    numo435230
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