«Црвена Звезда» Божовича вылетела из Лиги Европы

Сербский клуб «Црвена Звезда», который тренирует известный в России бывший тренер «Амкара», «Москвы», «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» Миодраг Божович, завершила выступление в Лиге Европы.



В ответном матче первого квалификационного раунда «Црвена Звезда» уступила казахстанскому «Кайрату» со счетом 1:2. Первая игра также закончилась поражением сербского клуба (0:2).



«Кайрат» тренирует словацкий тренер Владимир Вайсс, известный в России по работе с «Сатурном».



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