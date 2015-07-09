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    Карпин возглавит армавирское «Торпедо»

    Валерий Карпин 10 июля будет официально назначен главным тренером армавирского «Торпедо». Автозаводцы в минувшем сезоне выиграли соревнования в зоне «Юг» второго дивизиона и заработали путевку в ФНЛ.

    Помимо этого, президентом клуба станет Валерий Оганесян, помогавший оформлять переходы Араса Озбилиса и Юры Мовсисяна в московский «Спартак». До недавнего времени Оганесян был владельцем армянского ФК «Улисс», игроками которого планирует пополниться «Торпедо». В настоящее время Карпин находится в Ереване, где намерен посетить матч квалификационного раунда Лиги Европы «Улисс» — «Биркиркара» (Мальта).

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 13:31
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    Комментарии (381)
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    Alex 85
    1436472432
    что-то как-то слабо,всё хочет что-то доказать
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    DIDI 23
    1436473003
    Удачи! Может быть сыграет как играющий тренер.
    Ответить
    Zeek47
    1436473046
    Валера - верим!
    Ответить
    footlover
    1436475379
    Вот это - его уровень!
    Ответить
    gudvin69
    1436475545
    уровень его торпедо А, мальерка, но никак сб. Россиии.
    Ответить
    Хавбэк
    1436475750
    Пусть у Валеры на этот раз все получиться!
    Ответить
    ren888888
    1436475966
    Не верю!
    Ответить
    Зенит 2015
    1436507647
    А кто такую таблицу, в которой Тосно, этот великий клуб, который путём заговора не пустили в РПЛ, находится на тринадцатом месте, придумал?
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    Пэдро Гомес
    1436513200
    Как низко пал Валера... конец карьере.
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    ologreds
    1694997644
    numo435206
    Ответить
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