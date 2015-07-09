Карпин возглавит армавирское «Торпедо»

Валерий Карпин 10 июля будет официально назначен главным тренером армавирского «Торпедо». Автозаводцы в минувшем сезоне выиграли соревнования в зоне «Юг» второго дивизиона и заработали путевку в ФНЛ.

Помимо этого, президентом клуба станет Валерий Оганесян, помогавший оформлять переходы Араса Озбилиса и Юры Мовсисяна в московский «Спартак». До недавнего времени Оганесян был владельцем армянского ФК «Улисс», игроками которого планирует пополниться «Торпедо». В настоящее время Карпин находится в Ереване, где намерен посетить матч квалификационного раунда Лиги Европы «Улисс» — «Биркиркара» (Мальта).