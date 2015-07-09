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    Аршавина ждут в «Кубани»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов прокомментировал возможный переход в команду бывшего полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина. Ранее появилась информация о договоренности руководства края с Аршавиным о переходе в команду.

    «Аршавина нет в расположении команды, но мы его ждем. Хотелось бы, чтобы Андрей присоединился к нам как можно быстрее. Не думаю, что он потерял мотивацию, он точно еще не сказал последнего слова. Аршавин – человек с именем, если бы он на данный момент не являлся хорошим футболистом, мы бы не рассматривали его кандидатуру», – приводит слова Хохлова Спорт FM.

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    Источник: Спорт FM

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    09.07.2015 12:23
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    Комментарии (33)
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    Cynic
    1436446199
    газон уравнивать?
    Ответить
    Evgenii31
    1436447664
    зачем
    Ответить
    морозз
    1436447820
    Андрея везде ждут ...кроме Зенита и Великого Спартака!
    Ответить
    nikoladolgov
    1436448249
    Покатился ...
    Ответить
    КержаковНа
    1436449608
    \"Бабкины семечки\" будет рекламировать в перерыве
    Ответить
    ROBERTUSA
    1436449660
    Это же прямой текст : Андрей, приезжай, на скамейке сидеть не дадим!
    Ответить
    ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ
    1436453587
    Хм...а я вот сейчас жду,когда мне привезут заказ: суши и водку. Это нормально?
    Ответить
    gracie
    1436462225
    АВБ ждут в АПЛ в Челси у Мауриньо для работы асистентом по статистике.
    Ответить
    Телогрейка
    1436467606
    Чипсовый научит местных бмж как лежа на скамейке получать хорошую зряплату...
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    ologreds
    1694997644
    numo435202
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