Аршавина ждут в «Кубани»

Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов прокомментировал возможный переход в команду бывшего полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина. Ранее появилась информация о договоренности руководства края с Аршавиным о переходе в команду.

«Аршавина нет в расположении команды, но мы его ждем. Хотелось бы, чтобы Андрей присоединился к нам как можно быстрее. Не думаю, что он потерял мотивацию, он точно еще не сказал последнего слова. Аршавин – человек с именем, если бы он на данный момент не являлся хорошим футболистом, мы бы не рассматривали его кандидатуру», – приводит слова Хохлова Спорт FM.



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