Алдервейрелд перешел в «Тоттенхэм»

Защитник испанского «Атлетико» Тоби Алдервейрелд перешел в лондонский «Тоттенхэм». Трудовое соглашение с бельгийцем заключено на пять лет. Примерная стоимость трансфера – 16 миллионов евро.



Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Саутгемптоне», который, согласно договору с «Атлетико», имеет первоочередное право на выкуп игрока. Им воспользоваться «святым» не дали, и теперь они намерены судиться с «матрасниками».



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