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    Алдервейрелд перешел в «Тоттенхэм»

    Защитник испанского «Атлетико» Тоби Алдервейрелд перешел в лондонский «Тоттенхэм». Трудовое соглашение с бельгийцем заключено на пять лет. Примерная стоимость трансфера – 16 миллионов евро.

    Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Саутгемптоне», который, согласно договору с «Атлетико», имеет первоочередное право на выкуп игрока. Им воспользоваться «святым» не дали, и теперь они намерены судиться с «матрасниками».

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 13:02
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    Комментарии (65)
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    cannongun
    1436356406
    а, Сотон, подари нам еще одного Бэйла =))
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    Lionel Messi-10
    1436358137
    Тоби хороший защ)
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    alessios1990
    1436358659
    Отличный вариант для Тоттенхэма! Теперь справа у шпор будет Уокер, слева Роуз, ну а в центре сыгранная пара Вертонген - Алдервейрелд) А сыгранная она еще со времен Аякса!
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    alexov222
    1436359602
    Самое смешное в этой истории,что ттх нацелился на цз ромы Маноласа) хотя чтото мне говорит,это движежние просто поперек венгеру) чтоб не расслаблялся в пуховике
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    Die Roten
    1436359798
    успехов тоби.
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    ст_прапорщик
    1436362026
    А что сразу Орлов? Тут половина сразу не выговорит, включая меня))) Жена теперь может меня проверять по телефону на предмет приема горячительного внутрь. Шпоры, привет, кстати!!!
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    BORCEL
    1436362731
    Отличный трансфер.Надеюсь забетонируют защиту с Вертом.
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    112910415
    1436366114
    удача!
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    nahan
    1436413660
    Святые подадут в суд...
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    ologreds
    1694997650
    numo435108
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