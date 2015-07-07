«Ювентус» купил Дзадза за 18 млн евро

Туринский «Ювентус» проинформировал о переходе в команду нападающего «Сассуоло» Симоне Дзадза. «Старая синьора» заплатила за футболиста 18 миллионов евро, которые будет выплачивать на протяжении ближайших трех лет. Контракт форварда рассчитан на пять лет.



В минувшем сезоне «Серии А» Дзадза провел 31 игру и забил 11 мячей.



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