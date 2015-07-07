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    «Ювентус» купил Дзадза за 18 млн евро

    Туринский «Ювентус» проинформировал о переходе в команду нападающего «Сассуоло» Симоне Дзадза. «Старая синьора» заплатила за футболиста 18 миллионов евро, которые будет выплачивать на протяжении ближайших трех лет. Контракт форварда рассчитан на пять лет.

    В минувшем сезоне «Серии А» Дзадза провел 31 игру и забил 11 мячей.

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    Источник: Twitter

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    07.07.2015 19:19
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    Комментарии (112)
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    f_live
    1436336644
    Походу следом за Карлитосом Юве покинет еще кто-то из нападающих, а то явно слишком много игроков на данную позицию!
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    Sevastopol-www
    1436337518
    По частям рассчитаются...
    Ответить
    juventus87_87
    1436339371
    Сомнительный выбор между ним и Беррарди,я бы по моему лучше Беррарди вернуть,даже за место того же Моратты,который хоть и выручал,но все равно косячит много очень.
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    Die Roten
    1436340978
    удачи ему в юве.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436356094
    Небольшая сумма для сегодняшнего рынка!
    Ответить
    Аталанта
    1436384344
    ЯВНО УСИЛЕНИЕ
    Ответить
    sk1nface
    1436467007
    Удачи в \"Юве\"!
    Ответить
    Evgenii31
    1436470688
    нормально
    Ответить
    mutabor0992
    1436486581
    Вот это правильно!Будет второй Скилаччи.
    Ответить
    ologreds
    1694997654
    numo435049
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