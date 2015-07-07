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    Буффон написал прощальное письмо для Пирло

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в одной из спортивных соц.сетей написал прощальное письмо для Андреа Пирло, который перешел в этом межсезонье в клуб MLS «Нью-Йорк Сити».

    «Люди используют разные слова, чтобы сказать тебе «прощай» и желают тебе новых побед. Я же предпочту лишь одним словом выразить всe, через что мы прошли. Это слово – Друг.

    Удачи тебе, друг. Удачи в настоящем и будущем. Спасибо за всe, что было у нас в прошлом. Спасибо за те часы безрассудства, которые у нас были. Спасибо за слeзы счастья и грусти. Мы всe переживали вместе, всегда друг друга поддерживали. Спасибо, что научил меня верить, что в спорте возможно даже то, что другим кажется невозможным.
    Друг – это самое дорогое слово, и самое лучшее слово, которое было придумано. Быть другом – это лучшее, что люди могут сделать друг для друга», – написал вратарь в спортивной социальной сети Sportlobster.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 14:44
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    Комментарии (70)
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    aventure61
    1436286095
    Красавцы оба.
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    Rechter
    1436286243
    Ванильненько
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    real_rmadrid
    1436286565
    Это же сам Эль-Буфф!))) Он про Эль-Маэстро!))) Трогательно.
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    ALBA-BARSELONA
    1436288011
    Среди футбольного мира мира мало таких благородных мужчин как Буффон и Пирло
    Ответить
    Bibras
    1436288626
    Красава!!!
    Ответить
    Arhive
    1436292365
    молодцы!
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    cannongun
    1436292512
    да, молодчины. оба
    Ответить
    Triem
    1436293289
    Оба великие! Жаль что время берет своё(!
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    Karakas
    1436296900
    живут в свое удовольствие и даже чемпионы мира
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    ologreds
    1694997655
    numo435030
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