Коноплянка все еще остается игроком «Днепра»

Евгений Коноплянка, на днях подписавший контракт с испанской «Севильей», до 31 июля имеет действующее соглашение с днепропетровским «Днепром». Испанский клуб просит украинцев отпустить футболиста раньше этого срока и готов заплатить определенную компенсацию.

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Сейчас в Днепропетровске обсуждают такой вариант, при этом клубы по прежнему не договорились о проценте компенсации «Днепру» с последующей продажи Коноплянки.