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    Коноплянка все еще остается игроком «Днепра»

    Евгений Коноплянка, на днях подписавший контракт с испанской «Севильей», до 31 июля имеет действующее соглашение с днепропетровским «Днепром». Испанский клуб просит украинцев отпустить футболиста раньше этого срока и готов заплатить определенную компенсацию.

    Сейчас в Днепропетровске обсуждают такой вариант, при этом клубы по прежнему не договорились о проценте компенсации «Днепру» с последующей продажи Коноплянки.

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    Источник: ua.tribuna

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    07.07.2015 09:36
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    Комментарии (107)
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    Борисыч1
    1436257597
    Небось, думал - сказал \"ЦЭ ЕВРОПА\", и сразу всё?
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    Петр 1
    1436257830
    какая страна - такие и хэрои!)
    Ответить
    ZeuSS
    1436260052
    Оффтоп.Если что коэф.на переход Коноплянки в Севилью был 21.Теперь батька Евгения купается в деньгах
    Ответить
    нечитайло
    1436261269
    доиграются
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    Старый Пью
    1436261692
    Сериал продолжается. Коноплянка оказалась долгоиграющая. А чё там у Ярмоленко? Дождался предложений от топ-клубов?
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    Juventus 32
    1436262884
    Какой мелочный народ, позор Бене, жид он и в Африке жид.
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    Cipolino
    1436268360
    Скорей уже продавайте эту рагулю,пока цены на мясо не упали.
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    polc75
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    Jarvis
    1437066364
    вот теперь Женя и в твиттере есть @kono_official, а за conabia можно забыть
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    ologreds
    1694997656
    numo435008
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