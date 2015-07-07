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    Маркизио: «Я не смогу заменить Пирло»

    Полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал потерю своей командой хавбека Андреа Пирло, переехавшего в МЛС.

    «Я не в состоянии заменить Андреа, ведь я другой. Своими последними успехами «Ювентус» обязан не кому иному, как Пирло. Он помог и мне, я многому научился у мастера», – заявил Маркизио, продливший сегодня контракт с клубом до 2020-го года.

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    Источник: Football Italia

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    07.07.2015 01:43
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    Комментарии (24)
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    Макалай Калкин
    1436250637
    Да, Пирло великий мастер игры. Не отнять, не прибавить.
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    Raulya
    1436250655
    Такие как Пирло еденицы...
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    Raulya
    1436250748
    Такие как Пирло еденицы...
    Ответить
    Juventus21
    1436251669
    Может и Маркизио далеко до мастерства Пирло, но с его уходом игра будет строиться вокруг Клаудио. И должно получиться что то интересное
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    ДСА
    1436254413
    Теперь Ювентусу грозит крах?
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    iBragim2102
    1436255673
    Чё он попёр в сша, мог еще годик поиграть, для лч конечно, он уже не тянет, но в чемпе италии самое то.
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436256699
    хорошо
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    колпанколпан
    1436263013
    Да отпустите уж его.
    Ответить
    sk1nface
    1436410740
    Естественно,он незаменим.
    Ответить
    ologreds
    1694997657
    numo434992
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