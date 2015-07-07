Маркизио: «Я не смогу заменить Пирло»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал потерю своей командой хавбека Андреа Пирло, переехавшего в МЛС.



«Я не в состоянии заменить Андреа, ведь я другой. Своими последними успехами «Ювентус» обязан не кому иному, как Пирло. Он помог и мне, я многому научился у мастера», – заявил Маркизио, продливший сегодня контракт с клубом до 2020-го года.



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