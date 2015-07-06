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    «Ювентус» продлил контракты с Аллегри и Маркизио

    Туринский «Ювентус» в лице президента Андреа Аньелли сообщает, что клуб продлил трудовые соглашения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри и полузащитником Клаудио Маркизио. Согласно новым документам, специалист будет работать в Турине до лета 2017-го года, а футболист – 2020-го.

    Напомним, что «старая синьоры» в минувшем сезоне в очередной раз была всех сильнее в Италии и дошла до финала Лиги чемпионов.

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    Источник: Twitter

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    06.07.2015 19:05
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    Комментарии (16)
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    1897
    1436199777
    Ожидаемо.
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    dimagas1
    1436200028
    Ничего нового все по плану.
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    Juventus 32
    1436200099
    Молодцы
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    Arhive
    1436204284
    Молодцы! А Принц очень полезен, подозреваю, что с возрастом он будет только лучше и повторит путь Великого Пирло.
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    Juventus21
    1436204294
    Отличные новости. В следующем сезоне Аллегри стоит строить игру вокруг Маркизио. Погба уже мыслями в Барсе.
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    КиLLеr
    1436205017
    А что им оставалось,кроме,как продления,на них спроса все равно нет.
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    mweuo
    1436206886
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma
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    Sinoptik174
    1436207549
    Пусть Клаудио продолжит путь Дель Пиеро.
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    juventus186
    1436257990
    Так, вроде, потери есть, но и усиление тоже. Надо в следующем сезоне не упустить \"ушастого\"!!! Если Буффон надумает завершить карьеру, то проводить его надо по-чемпионски. Уйдет непобежденным тогда. А лучше - чтобы и потом играл, и выигрывал. А то перед глазами - недавний яркий пример проводов, которых делать не стоит.... Стивен до сих пор в шоке!
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    ologreds
    1694997659
    numo434957
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