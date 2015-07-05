«Интер» включился в борьбу за Моутиньо

По сообщениям французской прессы, полузащитник «Монако» Жоао Моутиньо находится в сфере пристального внимания миланского «Интера». Итальянцы хотят приобрести португальца вместо сорвавшегося трансфера Жилберта Имбула, который предпочел «нерадзурри» «Порту». Напомним, что в числе претендентов на Моутиньо входят также «Зенит» и «Арсенал», которым, предполагается, «Интер» проигрывает в финансовом плане.



Несколько дней назад один из игроков «Монако» уже перешел в «Интер» – Жоффри Кондогбиа.



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