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    «Интер» включился в борьбу за Моутиньо

    По сообщениям французской прессы, полузащитник «Монако» Жоао Моутиньо находится в сфере пристального внимания миланского «Интера». Итальянцы хотят приобрести португальца вместо сорвавшегося трансфера Жилберта Имбула, который предпочел «нерадзурри» «Порту». Напомним, что в числе претендентов на Моутиньо входят также «Зенит» и «Арсенал», которым, предполагается, «Интер» проигрывает в финансовом плане.

    Несколько дней назад один из игроков «Монако» уже перешел в «Интер» – Жоффри Кондогбиа.

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    Источник: «Советский спорт»

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    05.07.2015 22:27
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    Комментарии (19)
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    Juventus21
    1436126931
    Скупают Монако по частям.
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    kkomov
    1436127382
    фу! зачем ему этот отстой?
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    RussianHorse
    1436127633
    Куда вам,щеглы,с мешком тягаться?Они за эту 30ти летнюю звезду 45 мультов отвалят и вы будете бамбук курить)
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    КиLLеr
    1436130160
    Зачем нам этот старичок,когда на подходе Салах.
    Ответить
    KAFA2525
    1436150293
    Уйдите с дороги ЗЕНИТА !!!
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    ван дер сар навсегда
    1436152348
    да успокойся интер итак набрал много игроков о дайте зениту хоть кого-то купить нормального! !!) админы верните соккер!
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    Макалай Калкин
    1436158367
    Зеня баблом перебьет змеюк, а пушкарям не нужен он.
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    Сливки общества
    1436181349
    Daily Mirror утверждает, что Шакири не хочет ехать в «Сток», который им очень интересуется, а намерен доказать свою необходимость «Интеру», о чем заявил Роберто Манчини.
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    nahan
    1436191030
    Зениту нужно спешить.
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    ologreds
    1694997663
    numo434885
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