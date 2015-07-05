Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Тоттенхэм» близок к покупке Алдервейрелда

    Защитник «Атлетико» Тоби Алдервейрелд может перейти в «Тоттенхэм». Сумма трансфера должна составить 16 миллионов евро. Еще 1-2 миллиона «Атлетико» может получить в качестве бонусов.

    Ранее сообщалось, что у «Саутгемптона», где игрок выступал в прошедшем сезоне на правах аренды, есть право выкупа Алдервейрелда за 6,8 миллиона фунтов.

    При этом «Атлетико» имел право заплатить «святым» 1,5 миллиона фунтов за отмену этого пункта, чтобы затем продать футболиста дороже в другой клуб.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии (48)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DIDI 23
    1436104558
    не плохо.
    Ответить
    Макалай Калкин
    1436106146
    В самый раз им для завоевания очередного 5-6 места.
    Ответить
    alessios1990
    1436106615
    Зря кстати его Атлетико отпускает! Они ведь лишились Миранды, а на уругвайской паре Годин - Хименес далеко не уедешь. А у шпор очень много игроков в центре защиты я погляжу)
    Ответить
    Mоnоlo
    1436107018
    Так себе защитник, у нас не хуже. Ну посмотрим.
    Ответить
    Den Bull
    1436108043
    Покупайте.
    Ответить
    DXTK
    1436113136
    Саутгемптон никак не может повлиять на этот трансфер вряд ли Атлетико устроит 6,8 млн компинсации за игрока. А будут продавать, у Шпор хорошие шансы его подписать. Да в Святых он играл важную роль, а какую роль ему уготовленно в Шпорах? Хотя такой вопрос задавать ранно, так как Тоби может быть продан и в другую команду.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436117807
    Всем достанется денег...
    Ответить
    nahan
    1436189056
    Хороший защитник, будет полезен.
    Ответить
    112910415
    1436198378
    интересное движение
    Ответить
    ologreds
    1694997665
    numo434852
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+