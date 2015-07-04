Рахимов: «Ничего конкретного по Иванову не слышал»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов заверил, что информация о скором переходе полузащитника команды Олега Иванова в московский «Спартак» не более чем слухи.



«Мне неизвестно, кто распустил ложную информацию о его уходе из команды. Сейчас Олег вместе с нами на сборе в Австрии, работает очень хорошо. Видимо, кто-то что-то услышал и начал распространять слух. Дмитрий Аленичев сказал, что Иванов интересен «Спартаку»? С таким заходом можно насобирать целую группу футболистов, которые переходят в стан красно-белых. Но клуб ведь не всех сможет приобрести. На сегодня ничего конкретного по этому футболисту я не слышал», – подытожил специалист.



«Терек» откроет сезон РФПЛ 18 июля гостевым поединком против «Ростова».



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