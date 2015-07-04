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    Рахимов: «Ничего конкретного по Иванову не слышал»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов заверил, что информация о скором переходе полузащитника команды Олега Иванова в московский «Спартак» не более чем слухи.

    «Мне неизвестно, кто распустил ложную информацию о его уходе из команды. Сейчас Олег вместе с нами на сборе в Австрии, работает очень хорошо. Видимо, кто-то что-то услышал и начал распространять слух. Дмитрий Аленичев сказал, что Иванов интересен «Спартаку»? С таким заходом можно насобирать целую группу футболистов, которые переходят в стан красно-белых. Но клуб ведь не всех сможет приобрести. На сегодня ничего конкретного по этому футболисту я не слышал», – подытожил специалист.

    «Терек» откроет сезон РФПЛ 18 июля гостевым поединком против «Ростова».

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    Источник: Sports.ru

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    04.07.2015 20:50
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    Комментарии (8)
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    Петр 1
    1436032372
    алень и распустил.
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    pif57
    1436032794
    Тереку самому надо укрепляться!
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    Raulya
    1436034956
    Иванов не перейдет в народную команду
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    Abrekkk
    1436035233
    Иванов не хрю!
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    Ac Milan Champion
    1436037116
    Иванов в первую очередь очень добродушный, хороший человек за, что болельщики нашего клуба его любят и уважают в том числе и я. Я тоже уважаю его в первую очередь за человеческие качества таких как он среди русских к сожалению немного!!!
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    ologreds
    1694997669
    numo434795
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