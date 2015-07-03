Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Подольски может стать игроком «Галатасарая»

    Лукас Подольски в ближайшие дни может стать игроком «Галатасарая». Права на игрока принадлежат лондонскому «Арсеналу», но минувший сезон немец на правах аренды в «Интере», где принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, отметившись при этом одним забитым мячом.


    Как сообщает     Bild контракт Подольски будет рассчитан на 4 года, при этом турки заплатят за футболиста 4 млн. евро.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: СПОРТ.UA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2015 12:02
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Triem
    1435923156
    \"...но минувший сезон немец на правах аренды в \"Интере\", где принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, отметившись при этом одним забитым мячом.\" ----------------------------------- Блин, редакция, вы там что, перегорели чтоли?!
    Ответить
    drug01
    1435925804
    Вот так спускается все ниже и ниже...
    Ответить
    caravanbashi
    1435928390
    Подолю только в сарай, на замок.
    Ответить
    alboro
    1435931944
    Пенсия
    Ответить
    Bayerische Fan
    1435933167
    Может хоть проявит с лучшей стороны.
    Ответить
    alboro
    1435942590
    Ок
    Ответить
    фанат джигурды
    1435944448
    опа, Джигурда!!! ему надо поближе к корням. в Витязь, например
    Ответить
    nahan
    1435953222
    Ему самый раз...
    Ответить
    Mr Siberian
    1436022326
    Так будет лучше для Лукаса.
    Ответить
    ologreds
    1694997677
    numo434685
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+