Подольски может стать игроком «Галатасарая»

Лукас Подольски в ближайшие дни может стать игроком «Галатасарая». Права на игрока принадлежат лондонскому «Арсеналу», но минувший сезон немец на правах аренды в «Интере», где принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, отметившись при этом одним забитым мячом.





Как сообщает Bild контракт Подольски будет рассчитан на 4 года, при этом турки заплатят за футболиста 4 млн. евро.

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