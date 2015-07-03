Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Севилья» сообщила о переходе Коноплянки

    Полузащитник украинского «Днепра» Евгений Коноплянка официально стал футболистом испанской «Севильи». Игроку осталось пройти медицинское обследование, а клубам уладить последние формальности. Украинец пополнил андалусийцев на правах свободного агента, так его контракт с днепрянами истек несколько дней назад.

    В прошло сезоне Коноплянка отыграл за «Днепр» 42 матча и забил 8 мячей.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Севилья»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2015 06:58
    Рекомендуем
    Комментарии (173)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Tommy Lee
    1435941977
    Это его клуб!!!
    Ответить
    feris1
    1435943148
    Хорошая команда! Если себя покажет с хорошей стороны,то может и в более именитый клуб перебраться!
    Ответить
    AC M1lan
    1435947661
    Красавчик! Интересно будет смотреть на противостояние Коноплянки и Черышева) Хотелось бы глянуть на них вместе
    Ответить
    Ubuntu
    1435954118
    Днепру надо было его раньше продавать, не гоже таких игроков бесплатно раздавать
    Ответить
    Poloten4ick
    1435956159
    Бывшие соперники по финалу
    Ответить
    Sevastopol-www
    1435989475
    Убежал от Коломойского...
    Ответить
    dzvinka
    1436003108
    удачи Жеке!!! буду смотреть матчи Севильи
    Ответить
    Evgenii31
    1436225554
    правильное решение
    Ответить
    Александр_Бадигин
    1436341168
    Теперь с ещё большим удовольствием будем следить за испанским чемпионатом. Удачи, Евгений!
    Ответить
    ologreds
    1694997679
    numo434652
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+