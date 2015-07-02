Хохлов: «Базелюк умеет хорошо играть в футбол»

Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о новоиспеченном игроке команды Константине Базелюке, который сегодня был арендован у ЦСКА.



«Рано еще говорить о том, как Базелюк вольется в команду. Он молод и перспективен, а каким образом станет единым целым с партнерами покажет только время. Видеть его в команде желал не только я, это наше общее решение с руководством. Меня совершенно не смущает, что футболист долгое время не имел игровой практики. Я помню его по молодежному первенству и знаю, что он умеет хорошо играть в футбол. Да, у него не получилось в «Торпедо», но задатки у него хорошие. Означает ли приход Базелюка, что кто-то «Кубань» покинет? Нет. Нам важна глубина состава. А играть будет тот, кто сильнее», – заверил Хохлов.



«Кубань» откроет сезон 20 июля домашним матчем с «Уралом».



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