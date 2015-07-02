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    Хохлов: «Базелюк умеет хорошо играть в футбол»

    Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о новоиспеченном игроке команды Константине Базелюке, который сегодня был арендован у ЦСКА.

    «Рано еще говорить о том, как Базелюк вольется в команду. Он молод и перспективен, а каким образом станет единым целым с партнерами покажет только время. Видеть его в команде желал не только я, это наше общее решение с руководством. Меня совершенно не смущает, что футболист долгое время не имел игровой практики. Я помню его по молодежному первенству и знаю, что он умеет хорошо играть в футбол. Да, у него не получилось в «Торпедо», но задатки у него хорошие. Означает ли приход Базелюка, что кто-то «Кубань» покинет? Нет. Нам важна глубина состава. А играть будет тот, кто сильнее», – заверил Хохлов.

    «Кубань» откроет сезон 20 июля домашним матчем с «Уралом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2015 22:46
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    Комментарии (28)
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    Alexaos
    1435872230
    базелюк - бездарность. там все такие в понюшне
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    IKER-RAUL
    1435872314
    интересно посмотреть на Кубань с Хохловым, что из этого получится
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    Sanches65
    1435873080
    У нас в стране все хорошо в футбол играют, Базелюк в меньшей степени.
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    Кабинетный Зенит
    1435881613
    Уж получше Давыдова и Крота , со Слуцким у него не сложилось
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    Miha
    1435882845
    Самое главное что сам Хохлов был инициатором аренды Базелюка. Удачи Косте и Хохлову в Кубани!
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    voody05
    1435899677
    В любом случае удачи Косте, буду переживать за него. Парень талантливый, просто нужен тренер, который бы поверил в него!
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    забайкальский армеец
    1435913736
    Удачи Косте в новой команде.
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    112910415
    1435934226
    шанс должен быть дан
    Ответить
    nahan
    1435976318
    Хорошее пополнение для Кубани.
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    ologreds
    1694997680
    numo434633
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