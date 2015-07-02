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    Источник: Коноплянка определился с новым клубом

    Как сообщает испанская пресса, полузащитник днепропетровского «Днепра» Евгений Коноплянка наконец-то определился с продолжением карьеры. Футболист принял решение пополнить испанскую «Севилью». Важнейшим фактором для украинца стало выступление андалусийцев в Лиге чемпионов, чем не могут похвастаться другие претенденты на Коноплянку – «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Сток Сити». Что касается варианта с «Атлетико», то он для полузащитника был не более чем запасным.

    В прошлом сезоне УПЛ Коноплянка семь раз поражал чужие ворота.

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    Источник: Sports.ru

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    02.07.2015 20:55
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    Комментарии (54)
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    mat73
    1435868820
    Севилья - Чемпион!
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    nadin78
    1435868975
    удачи!!!
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    PLipatov
    1435869197
    пожелаю ему удачи!
    Ответить
    drug01
    1435870148
    Удачи и надежной игры!
    Ответить
    AC M1lan
    1435870264
    Он же почти в \"Тоттенхэме\" был
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    kkomov
    1435871369
    короче, никому он не нужен был - ездили по клубам на кастинги, где-то решились рискнуть.
    Ответить
    infatuation0612
    1435878082
    С его фамилией нужно было выбирать Краснодар
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    Lionel Messi-10
    1435890198
    Официально: Евгений Коноплянка игрок \"Севильи\" Украинский полузащитник «Днепра»Евгений Коноплянка официально перешел в «Севилью». Условия контракта между сторонами не разглашаются.
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    KLINSI
    1435954618
    Долго же он перебирал харчами).
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    ologreds
    1694997681
    numo434622
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