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    Бенитес не просил купить Льоренте

    Сегодня источник в мадридском «Реале» сообщил, что клуб не намерен приобретать форварда итальянского «Ювентуса» Фернандо Льоренте, как об этом информировалось. Ранее стало известно, что приобрести испанца хотел бы лично главный тренер «сливочных» Рафаэль Бенитес, но это оказалось неправдой. Вчера, напомним, некоторые источники уведомили о том, что агенты Льоренте уже предложили клиента «Милану».

    В прошлом сезоне нападающий в 45-м матчах забил 9 мячей.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 19:26
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    Комментарии (47)
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    TheDDS
    1435856832
    Пожизненный бан это жестко Даже смеятся не хочется =))))
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    5Gb
    1435859169
    и смысл от него?
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    Arhive
    1435860634
    уже определяйтесь скорей. уйдет форвард!
    Ответить
    рус фан
    1435860947
    Теперь многие агенты будут писать что их подопечными интересуется Бенитес, а тот будет опровергать.
    Ответить
    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1435862075
    Очень результативный нападующий,зря,Барсилона заберет
    Ответить
    БарсаДав
    1435865725
    Он не просил, он требовал купить в Реал этого баскскаого Пинокио. Какие Роналду, Хамесы и Бэйлы? Льоренте емае!)
    Ответить
    realmadrid92
    1435869744
    Я же говорил, что все это утки. Льоренте даже на пике своей карьеры не был игроком уровня Реала
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    Хасан_05
    1435872673
    ВОобще кто нибудь поверил то что Реал хочет купить Льеренте ????
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    Фаталист
    1435880387
    Реалу нужен сильный нападающий,а игроком такого уровня,а может даже и выше, является Мората,которого в тот же самый Ювентус и отпустили,так что совсем нелогичная утка.
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    ologreds
    1694997681
    numo434613
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