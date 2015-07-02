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    Бенитесу нужен Льоренте

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес попросил президента клуба Флорентино Переса приобрести в команду форварда «Ювентуса» Фернандо Льоренте. Новому наставнику «сливочных» необходим классический центрфорвард, при этом
    сам Льоренте не против своего возвращения на родину.

    В прошлом сезоне Льоренте после прихода в «Ювентус» форварда «Реала» Мораты потерял место в стартовом составе туринцев и в основном довольствовался выходами на замену.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 09:17
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    Комментарии (64)
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    nnbb199O
    1435835670
    Пхахахаа ))))) мои соболезнование )))))))
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    1897
    1435837293
    А вот я,например,не вижу ничего смешного в трансфере Льоренте в Реал или может здесь умники считают,что такие люди как Ибрагимович,ван Перси и им подобные,у кого карьера движется к закату,будут согласны просиживать последние футбольные годы на скамейке в Мадриде.Тот же Бензема сразу \"смотает удочки\" с приходом условного Агуэро,уж поверьте,на основного нападающего сб.Франции покупатели найдутся и причем солидные покупатели.Держать двух равноценных форвардов Реал не будет,вспоминайте Игуаина и Бензема,а вот такой парень,как Льоренте для ротации самое то:не нытик,ответственный,забивавший не мало в Ла Лиге.
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    Juventus21
    1435843868
    Пускай переходит в Реал. В Испании вновь сможет вернуться на былой уровень.
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    mihail200606
    1435846315
    беня чаще всего портит тот клуб, в который пришел. исключение Валенсия в начале 2000х и Ливер в 2005.
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    Arhive
    1435848166
    вот будет весело если король Лев заиграет там и начнет выигрывать с Реалом титулы!
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    JamesR
    1435848216
    Беня с ума сошел, какой Льоренте, какой Васкес?
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    рус фан
    1435850054
    Агуэро или Левандовски, но Льеренте он даже в Юве не особо впечатлял.
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    Santon_3
    1435854180
    Что-то Рафа не с того начал!
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    suyrax
    1435868354
    Что Бенитесу что Антилотти нужны в первом долгом мозги Анчилотти фуцин, фуцанул Суареса и пипец терь еще один фуцин пришел щас и Агуэро фуцанут
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    ologreds
    1694997684
    numo434578
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