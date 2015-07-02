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    • Анзор Кавазашвили: « Аршавин, Тимощук и Кержаков не должны обижаться на тренера»

    Анзор Кавазашвили: « Аршавин, Тимощук и Кержаков не должны обижаться на тренера»

    Известный футбольный функционер Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о решении Андре Виллаша-Боаша расстаться с тремя некогда ведущими игроками «Зенита»:
    – Приходят молодые ребята и ветераны должны уступать дорогу. Если мы хотим, чтобы команда занимала хорошие места, то необходимо проводить обновление состава. От этого никуда не деться. Обижаться ни на «Зенит», ни на тренера не стоит. В свое время Тимощук, Аршавин и Кержаков принесли большую пользу, однако Аршавин уже в «Арсенале» не блистал в последние полсезона, а потом перестал выдерживать физические нагрузки.

    Они давно миновали свой пик. Я сам был в такой ситуации и в 31 год пошел работать тренером. Зачем мучить себя и болельщиков.

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    Источник: Euro-football.ru

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    02.07.2015 07:05
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    Комментарии (38)
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    Alexaos
    1435827770
    бедолага орлов. В каждом матче и интервью просил боашку давать играть чипсоеду - а тот пинком под зад всех троих, хехе.
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    Петр 1
    1435829313
    еще попылят - есть где!
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    summer2014
    1435836333
    Согласен, их пик давно прошёл, они сами это понимают, остается это понять некоторым болельщикам и шайтанам с виража.
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    gabba
    1435838734
    Насчет Тимощука и Аршавина согласен, одному 36 лет, другому 34, а з/п каждого составляет 2-2,5 млн в год. Так что клуб уменьшает расходы без потерь в качестве игры, ведь оба игрока не всегда и на замену выходили.
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    spartach n1
    1435839564
    И правильно обижаются, лучшие годы на лавке просидели, а их пинком под зад, Кержа вообще в дубль выгнали вместо него дзюбу из Ростова взяли который и там в состав не попадал, иинтересно Миллер и газовые дела также ведет? Тогда понятно почему хохлы все время недовольны !
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    ДЮСШ3
    1435842186
    Вы о чем говорите ! Аршавин провел на поле в этом сезоне примерно 13 таймов во всех турнирах ! Т.е. сидел на скамейке и получал ЗП ! И он теперь не доволен клубом который не продлевает контракт !
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    112910415
    1435845276
    дьявол скрывается в деталях
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    mensk
    1435848441
    Им, что? Еще леденец на память дать.
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    ВАЙПЕР
    1435853458
    игроки давно уже не уровня Зенита
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    ologreds
    1694997684
    numo434571
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