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    Рами переходит из «Милана» в «Севилью»

    «Севилья» достигла договоренности с «Миланом» о трансфере Адиля Рами. 29-летний защитник уже в самое ближайшее время должен пройти медицинский осмотр в испанском клубе, после чего должен быть подписан 4-летний контракт.

    Французский футболист с марокканскими корнями перешел в «Милан» в 2014 году, однако надолго в команде не задержался, проведя в минувшем сеоне 21 встречу в чемпионате, в 18 из которых выходил в основном составе.

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    Источник: ФК «Севилья»

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    01.07.2015 22:57
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    Комментарии (19)
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    Субъективное мнение
    1435784558
    Эмери собирает \"своих\" людей из Валенсии, сначала Банега теперь Рами, who is next?!
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    SevillaMax
    1435785835
    Толковый защитник, но в любом случае с таким бюджетом и трансферной политикой Севилья клуб чисто ЛЕ (как это не прискорбно)... Чтобы купить классного защитника продали классного нападающего. Будем верить что Какута заиграет)
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    umidbest8590
    1435791708
    Удачи
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    RUSTY8
    1435810918
    трансфер на трансфере рами с севилью бакка в асм
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    VIPded
    1435813628
    Жаль... Надеюсь, хоть деньжат прилично за него россонери выручат.
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    Triem
    1435821669
    Ну, по крайней мере определился Милан с кем должен расстаться! Это тоже нужно проводить побыстрее!
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    sir_Alex
    1435827423
    В \"Севилье\" заиграет
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    f_live
    1435835092
    По мне так лучший защитник который был в Милане и вообще его игра всегда мне очень нравилась еще со времен Лилля, а потом в Валенсии, удачи Адиль!
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    Evgenii31
    1435968707
    правельно
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    ologreds
    1694997684
    numo434557
    Ответить
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