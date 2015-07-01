Рами переходит из «Милана» в «Севилью»

«Севилья» достигла договоренности с «Миланом» о трансфере Адиля Рами. 29-летний защитник уже в самое ближайшее время должен пройти медицинский осмотр в испанском клубе, после чего должен быть подписан 4-летний контракт.

Французский футболист с марокканскими корнями перешел в «Милан» в 2014 году, однако надолго в команде не задержался, проведя в минувшем сеоне 21 встречу в чемпионате, в 18 из которых выходил в основном составе.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.