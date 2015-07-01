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    «Суонси» подписал Эдера

    Португальский нападающий Эдер стал игроком валлийского «Суонси». 27-летний футболист подписал трехлетний контракт после прохождения медицинского обследования.

    Игрок перешел из португальской «Браги», за которую в прошлом сезоне отыграл 29 матчей, отметившись 10 голами.

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    Источник: ФК «Суонси»

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    01.07.2015 17:28
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    Комментарии (11)
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    Galaxy real way
    1435761627
    Хороший трансфер для Суонси.
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    Карпати1963
    1435762147
    чудовенько
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    Leicester City
    1435762515
    будет трешки отгружать манкам
    Ответить
    ulanchik
    1435766198
    Замена Бони
    Ответить
    Петр 1
    1435766858
    хорошая замена Вилфреду.
    Ответить
    AC M1lan
    1435769532
    Я подумал за игрока сборной Италии
    Ответить
    Петр 1
    1435770301
    и кому повезло?
    Ответить
    nahan
    1435772333
    Лебедя чёрного нашли...
    Ответить
    YRunner
    1435783800
    Следующая остановка МС?
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    ologreds
    1694997686
    numo434539
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